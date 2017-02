No, no era una declaración de amor, el verdadero significado del anillo de Meghan Markle

Después de que hace unas semanas, Meghan Markle fue vista llevando un collar con la inicial del Príncipe Harry y la suya, al verla con un anillo en forma de H todo mundo pensó que se trataba de otro gran despliegue de amor. Pero parece que aquella sortija que lució mientras caminaba por las calles de Londres, en donde se encuentra desde fin de año compartiendo su amor con el quinto en la línea de sucesión, no tenía nada que ver con su noviazgo.

Desde el comienzo de su relación, la joyería ha sido pieza clave entre Meghan y Harry, por lo que los curiosos inmediatamente catalogaron el anillo como otra muestra de amor por parte de la actriz. Pero rápidamente han levantado la voz los diseñadores de la pieza, quienes confirman que ni siquiera se trata de una H, sino simplemente de un diseño que a lo lejos podría hacerse pasar por la primera letra en el nombre del Príncipe.

“La hermosa Meghan Markle que es muy buena para las capas (refiriéndose a que lleva más de un anillo de este modelo sobrepuestos). Fue vista llevando varios de nuestros anillos Missoma Nexus ayer en Londres. No un anillo de H que todo el mundo piensa que es, de hecho es nuestro anillo de doble arco Nexus”, escribió la firma británica en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de Meghan luciendo la pieza.

Ya de cerca, se puede ver que el anillo no tiene una H, sino una serie de espinas que distan mucho de la letra. La estilosa pieza hecha de oro de 18 quilates se encuentra a la venta en su sitio de internet por 59 libras esterlinas (alrededor de $1,564 pesos mexicanos). Sorprendentemente, ésta no es la primera vez que una diminuta pieza en el look de Meghan acapara los reflectores. Esto mismo pasó cuando lució un collar con las iniciales de ella y su famoso novio, creación de una firma de California.

Y parece que está siguiendo los pasos de la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, cuando de imponer moda se trata. En ambas ocasiones, las empresas responsables de su joyería se han visto inundadas de peticiones por las joyas que luce Meghan. Según reporta el DailyMail, Missoma reportó la entrada de 5,000 personas buscando los anillos de la actriz poco tiempo después de que se dieron a conocer las fotografías. Aunque se deja claro que por sus bajos precios es mucho más fácil seguir el estilo de Meghan que el de Kate, quien suele combinar a la perfección sus piezas de los diseñadores más buscados del mundo.

