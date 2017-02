La reacción de Gisele Bündchen por el triunfo de Tom Brady que se hizo viral

Si Tom Brady fue el protagonista del campom, quien brilló en las gradas fue nada más, y nada menos que Gisele Bündchen. Y es que la esposa del jugador se robó toda la atención al ser la más emocionada con el triunfo de los New England Patriots, en Houston, una reacción que se ha vuelto viral en las redes.

Y con esa sonrisa y energía que la caracteriza, Gisele animó sin descanso a su marido, estrella de los Patriots. La modelo, iba acompañada de sus hijos: Benjamin de 7 años y Vivian de 4, y festejó como nadie en una de las finales más emocionantes del futbol americano. Cuando parecía que todo estaba perdido, el equipo de Brady protagonizó una remontada histórica y se hicieron con el triunfo en el quinto cuarto que fue trending topic en Twitter, al vencer a los Atlanta Falcons.

Un vídeo publicado por NFL (@nfl) el 5 de Feb de 2017 a la(s) 8:40 PST

La brasileña protagonizó una de las celebraciones más eufóricas del Super Bowl, cuyas imágenes rapidamente se convirtieron en virales en Twitter. Gisele estalló en alegría y fue captada mientras se grababa a sí misma con su movil gritando y celebrando el triunfo, mientras su esposo no podía contener la emoción en medio del campo con su hijo en brazos.

Un vídeo publicado por Emma Ni Loingsigh (@blueeyes_86) el 5 de Feb de 2017 a la(s) 8:02 PST

Gisele y Tom se fundieron en un beso que ha dado la vuelta al mundo, acabando con cualquier rumor que podría haber sobre el bienestar de su relación. "Cosas maravillosas vienen cuando la gente trabaja duro por ello, se concentra, tiene una dedicación incansable y nunca deja de creer. Siempre estaré agradecida de este momento. Felicidades, mi amor", comentó la famosa en una foto de su Instagram, en la que aparece besando a su esposo.

Antes de la final, Tom lloró y le dedicó el triunfo a su madre, Galynn Brady, que estaba entre las gradas a pesar de su lucha contra una terrible enfermedad desde hace 18 meses. Gisele protagonizó otro momento para el recuerdo, al abrazar a su suegra, quien pese a esta enfermedad, viajó a Houston para presenciar el triunfo de su hijo. En toda la temporada no había podido ir a ningún partido, pero a este no podía faltar. "Ha sido un año desafiante para mi familia, por algunas razones personales. Sería realmente bueno tener a todos aquí viendo el partido este fin de semana. Me refiero a mi mamá y a mi papá [...]Ellos siempre me han apoyado a lo largo de mi vida, así que sería bueno tratar de hacerles sentir orgullosos”, dijo Brady.