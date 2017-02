Lady Gaga y su espectacular show de medio tiempo del Super Bowl

Lady Gaga prometió y cumplió, después de dos semanas de ensayos, la cantante rompió record al protagonizar el medio tiempo más caro de la historia del Super Bowl el cual costó más de 9 millones de dólares (189 millones de pesos).

La famosa cantante se apoderó de los doce minutos más vistos de la televisión y comenzó su actuación con las letras God Bless America en medio de un cielo estrellado, gritando que los Estados Unidos son tierra de todos y que la libertad y la justicia son lo principal que debería de reinar en esta tierra. Con la bandera de su país hecha de luces, de fondo, Gaga se lanzó desde el techo hacia el centro del escenario.

Con un traje plateado, de un estilo galáctico, cantó su famoso sencillo Poker Face después de haber volado por los aires. Rodeada de más de 20 bailarines, su segunda canción fue Born This Way la cual ha sido adoptada como himno de la diversidad, y que fue la más coreada de la noche. A esta le siguió Telephone y su primer éxito Just Dance.

La reina del escenario prendió el estadio de Houston con miles de lamparitas que sostenían los voluntarios, mientras tocaba el piano y demostraba el gran talento y la potente voz que la han llevado a vender 30 millones de álbumes y a ganar 6 Grammys. Cambiándose de outfit en apenas unos segundos, la artista salió con una tipo pechera blanca, unos shorts brillantes y sus ya características botas puntiagudas a cantar Bad Romance. La intérprete de Million Reasons cerró la noche con un Touchdown y un salto que dejó a más de uno boquiabierto. Sin duda un gran espectáculo de medio tiempo.

