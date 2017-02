Después de saber porqué Kendall Jenner pintó su casa de rosa querrás teñir la tuya La modelo tiene una razón muy poderosa que la animó a pintar su sala de estar de ese tono que se ha convertido en su consentido

Aunque no lleve el apellido Kardashian, Kendall, la hermanita de Kim es tan excéntrica como el resto de la familia. Si bien la hija mayor de Kris Jenner y Caitlyn Jenner (antes Bruce) es la más discreta de todo el clan ha comenzado a seguir los pasos de sus hermanas a la hora decorar y hacer a su medida sus residencias. Tras vivir sus primeros años de independencia en un departamento en el centro de Los Ángeles, en 2016, la modelo decidió mudarse a una casa a la que en los últimos meses ha hecho unos interesantes cambios, cómo mandar a pintar su sala de estar de... ¿rosa?

VER GALERÍA

A diferencia de lo que todos pueden pensar, la joven de 21 años no mandó pintar su casa de ese tono por ser su color favorito, no, la razón por la cual eligió ese tono es mucho más poderosa. Luego de que publicara una foto de su árbol de Navidad blanco contrastado con su pared rosa, Kendall ha roto su silencio y reveló el porqué de esta atípica decisión.

A través de su app, la modelo contó a sus seguidores la interesante razón de esto. Sus declaraciones dejaron claro que para nada se trató de un capricho, pues todo tiene una explicación científica. “Hay una divertida razón tras el color de las paredes de mi sala de estar. Decidí pintarla de rosa porque mientras pensaba cómo quería pintarla fui a cenar con dos amigos que acababan de estar en Human Condition, una exposición en un hospital de Los Ángeles. Me contaron que en la expo había una habitación con las paredes rosas en la que se explicaba la elección del color: rosa ( en específico Baker-Miller Pink).

VER GALERÍA

Tras escuchar el efecto que este tono tiene en el ser humano Kendall no dudó en conseguirlo ponerlo en su casa. La modelo continuó relatando lo que sus amigos le dijeron: “Este es el único color que está científicamente comprobado que te relaja y suprime el apetito. Y pensé: ‘necesito ese color en mi casa’. Entonces encontré a alguien que me pintara la habitación ¡y me encanta!”.

-¡Muy a la Audrey Hepburn! Así es el nuevo look de Kendall Jenner

-Kendall Jenner presume de figura en bikini (aunque no puede hacer lo mismo con su piel): Agridulce momento

-Kendall Jenner presume una figura de diez -aunque sufre con su piel-

VER GALERÍA

Pero Kendall no sólo se quedó con la versión de sus amigos, comenzó a investigar sobre el tema y compartió en su página estadísticas de un estudio realizado por el ejército americano y la John Hopkins University que cuestionó a varias personas sobre que colores ayudan a reducir el apetito, a lo que más de un tercio de los mil 700 encuestados respondieron que el Baker Miller Pink.