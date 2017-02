El collar de Gisele Bundchen no es el único amuleto de la suerte de Tom Brady

Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, y sin duda este es el caso del famoso jugador de futbol americano Tom Brady y su increíble esposa, Gisele Bundchen. El quarterback de los Patriotas es considerado uno de los jugadores más exitosos de la historia, y este domingo peleará por su quinto anillo durante el Super Bowl. ¿Cuál es el secreto detrás de la suerte de todos sus triunfos?

“He sido demasiado bendecido al encontrar a Gisele. Es una mujer increíble, una gran compañera. Ella hace todo” comentó durante una conferencia de prensa. Incluso dijo que su suerte se la debe a la brasileña. “Me regaló este collar para tener protección, está muy feliz de que lo esté utilizando porque no le gusta que nadie me haga daño”. La guapísima reina de las pasarelas se preocupa mucho por el bienestar de su esposo, “Ella siempre me dice: 'Lanza el balón lo más rápido que puedas'. Así que siempre intento hacerle caso”. La modelo siempre ha sido un gran apoyo durante la carrera de Tom, e incluso se considera su fan número uno.

Sin embargo el collar no es el único amuleto que le da suerte a la súper estrella de Nueva Inglaterra. Cada que Brady va a viajar para jugar un partido importante, recibe los mejores besos de buena suerte de parte de sus tres adorables hijos, John Edward, Benjamin Rein y Vivian Lake. A su corta edad, los dos pequeños ya saben mucho de futbol americano y no se pierden ni un solo partido de su papá, además usan la misma camiseta que él para darle apoyo y echarle muchas porras aun cuando están preocupados por el resultado del marcador.

En una entrevista para E! Tom contó entre risas que sus hijos le han advertido sobre el próximo partido “Papá, los Halcones de Atlanta son demasiado buenos, en verdad son buenos. No sé si les podrás ganar”. Gisele constantemente publica fotos de sus pequeños en donde se ve que son el equipo de porristas más cercano que tiene el deportista, ya que están pendientes de cada jugada y no se distraen ni un segundo del partido. Por si eso fuera poco, siguiendo en los rituales para la buena suerte, la esposa del jugador también viste a sus mascotas con la camiseta del número 12. ¿Quién no querría tener toda esta suerte para cada día?

