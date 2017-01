¿Gigi eres tú? Sin maquillaje, con lentes y en sudadera, así es la modelo fuera de la pasarela

Gigi Hadid es la modelo más reconocida y cotizada del momento, su fama la ha llevado a las pasarelas más reconocidas del mundo entero. Ha desfilado en un sinfín de ciudades como Nueva York, Milán, París, entre otras en donde siempre luce llena de glamour con unos outfits espectaculares y un maquillaje impecable que a veces nos hace olvidar que es una chica normal.

Como cualquier otra universitaria de 21 años, la menor de las hermanas Hadid, también disfruta de pasar un día en “outfit de domingo” como lo demuestran las siguientes fotos las cuales dejaron a todo el mundo boquiabierto. Incluso probablemente a los mismos paparazzis les costó trabajo reconocerla, ya que el cambio entre como luce cuando está frente a las cámaras a como la vieron ese día, es enorme.

La top model fue vista en Manhattan saliendo de hacer unas compras en donde decidió cambiar su ropa más elegante por nada más que unos jeans rotos y una sudadera azul marino. Se ve que la guapa modelo se toma sus días libres muy enserio pues en esta ocasión salió tan al natural que ni se preocupó por ponerse accesorios, ni siquiera llevaba una bolsa para adornar su look y lo único que quiso cargar fue su celular.

Así como cualquier mujer que llega a casa a aventar los zapatos después de un largo día de caminar en tacones, seguramente cuando Gigi está en su día libre lo primero que quiere usar son unos cómodos tenis para salir a la calle. Además de querer tomar un descanso también de la secadora y del rubor, el ángel de Victoria’s Secret optó por pasear sin una gota de maquillaje, luciendo su belleza al natural detrás de unos anteojos grandes y llevando su cabello oculto debajo de una gorra del mismo color que la sudadera.

Un par de días después de esta foto, la estadounidense volvió a salir en pants, esta vez con un poco de maquillaje pero sin nada más de arreglo, ni siquiera llevaba el sospechoso anillo que llevaba en su dedo anular izquierdo, el cual hace unas semanas levantó muchas especulaciones sobre si ella y Zayn Malik se habían comprometido. Al parecer esta sortija no era más que un adorno que ya no va con su look casual.

Lo que es recalcable es que aún sin una pizca de producción, Gigi se sigue viendo muy guapa y que a pesar de tener más de 28 millones de seguidores solamente en Instagram, siempre se ha caracterizado por mantener los pies en el suelo y de vez en cuando le gusta demostrar que en el fondo es un ser humano normal.