El encanto de Michelle Obama logró conquistar hasta a Ivanka Trump

Ya lo narraba Donald Trump, cuando su hija Ivanka y Michelle Obama tenían pactado hablar solo unos minutos, la plática llegó hasta una hora cuando las dos mujeres se pusieron a charlar como grandes amigas. Pero el encuentro no se había dado sino hasta el momento de la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos en el Capitolio. Ahí se pudo ver que si a alguien le dio gusta encontrarse con la que era la Primera Dama de Estados Unidos, esa fue Ivanka, quien quiso saludar personalmente a Michelle.

VER GALERÍA

En la serie de fotografía se puede ver a unas emocionadas Ivanka y su hermana Tiffany, aplaudir fuertemente a Michelle Obama cuando fue anunciada su llegada. Mientras la ahora ex Primera Dama saludaba a los presentes, las hermanas Trump solo podían sonreír y verla admiradas, esperando su momento de poder decirle algo a la señora Obama.

Cuando llegó el momento de que Ivanka llamara la atención de la esposa del Presidente Obama, Michelle volteó con un gesto cómplice y divertido abriendo los brazos a la mujer que se considera ocupará su lugar en esta nueva administración. Aunque por el protocolo, Michelle no podía detenerse para saludar efusivamente a Ivanka, tuvo un pequeño gesto hacia la rubia al tomarla del brazo mientras ella seguí aplaudiendo entusiasta.

VER GALERÍA

Pero Ivanka no fue la única rendida ante el carisma de Michelle, sino que hasta Barron, el hijo menor del Presidente Trump, se dejó ver sonriente ante la entrada de la ex Primera Dama. El chico que se ha distinguido por estar un tanto distraído en los eventos públicos, no ocultó su interés por ver aunque fuera por unos momentos a Michelle. Si los Trump recibieron así a Michelle, no sorprendió que Hillary Clinton también hiciera de todo por poder saludar a la ex Primera Dama, quien fue uno de sus grandes apoyos durante su campaña presidencial.

Adiós diferencias, entre sonrisas los Obama reciben a los Trump en su nuevo hogar

'¡Un momento muy especial!', así fue el estiloso aterrizaje de Ivanka en D.C.

Después de los saludos, Michelle estuvo en su papel de primera dama saliente, despidiéndose del pueblo en el Capitolio. Horas antes, los Obama recibieron a los Trump en la Casa Blanca, en sus últimos instantes como los habitantes de la residencia presidencial en el 1600 de la Pensylvania Avenue en Washington D.C.

VER GALERÍA