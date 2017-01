El último y nostálgico paseo de Michelle Obama por la Casa Blanca

La despedida se acerca. En pocas horas Michelle Obama dejará de ser la Primera Dama de los Estados Unidos, y en el corazón de sus admiradores vivirá el emotivo recuerdo de todos esos instantes en los que ella fue la protagonista. Para cerrar el capítulo de su vida en la Casa Blanca, Michelle hizo un nostálgico recorrido por algunos rincones de la residencia presidencial y lo compartió en un video con todos sus seguidores a través de sus redes sociales.

En los primeros segundos del clip aparece acompañada de las adoradas mascotas de la familia, dos cachorros de nombre Sunny y Bo, quienes la siguen durante su caminata por los pasillos, mientras ella observa cada uno de los rincones de ese emblemático lugar en el que vivió durante ocho años junto a su esposo, Barack Obama, y sus hijas Malia y Sasha. Por supuesto, en esta entrega tampoco pudieron faltar sus palabras. “Asimilándo (la despedida) en la última caminata en la Casa de la Gente”, dijo la también abogada.

Taking it in on one last walk through the People's House. pic.twitter.com/uaAn6j8Ygy