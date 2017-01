¡Ya es niño grande! Saint West ya comienza a caminar A través de su app, Kim Kardashian compartió una imagen con la que presumió que su hijo de un año de edad ha comenzado a caminar

Después de la mala racha con la que despidió el 2016, que incluyó su asalto a mano armada en París y la hospitalización de Kanye West, parece que la calma ha regresado a la vida de Kim Kardashian quien a través de su página de internet compartió el que sin duda es uno de los momentos más importantes en la vida de su hijo Saint West: sus primeros pasos.

VER GALERÍA

Parece que la vida le vuelve a sonreír a la estrella de Keeping Up With The Kardashians quien este 17 de enero hizo una tierna actualización en su app. Luego de su viaje a Dubái, destino que eligió para retomar su agenda de trabajo, la socialité compartió la tierna sorpresa que su hijo le tenía a su regreso… ¡Ya camina!

Con un par de imágenes, una en la que también aparece su esposo, el rapero Kanye West, Kim publicó lo mucho que ha crecido su bebé, quien el pasado diciembre cumplió un año de edad. En las imágenes aparece Saint con un encantador conjunto deportivo de terciopelo negro. En una imagen, ella cargándolo y en otra aparece el bebé de la mano de su papá mientras Kim en cuclillas se cerciora que no se vaya a caer.

VER GALERÍA

Luego de casi tres meses de ausencia en redes sociales y de la vida pública, las fiestas decembrinas cambiaron los ánimos de la socialité quien quedó muy afectada por su robo. Fue en la fiesta de Fin de Año que la vimos al lado de su familia despidiendo el 2016 y dando la bienvenida al 2017 con la mejor actitud.

-Así ha celebrado el clan Kardashian el cumpleaños del pequeño Saint West en medio de la tormenta

-La nueva vida 'austera' de Kim Kardashian

-Kim Kardashian da detalles de cómo vivió su asalto en París

Kim se siente tan bien que la semana pasada viajó a Dubái en su primer viaje de negocios del año. Durante su estancia en el Medio Oriente, la empresaria fue captada en el set de la cinta Ocean’s Eigth, donde se dice realizará un cameo de la mano de sus hermanas Kendall y Kylie. Además de su vida empresarial, la esposa de Kanye West está más tranquila al saber que los responsables de su asalto en París ya están tras las rejas, aunque no podrá recuperar sus joyas ya que los detenidos confesaron que las piezas fueron fundidas y vendidas casi después del robo.