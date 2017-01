Kim Kardashian da detalles de cómo vivió su asalto en París La policía francesa dio a conocer que la banda que atacó a la socialité está conformada por cinco sujetos de entre 50 y 72 años de edad, todos con antecedentes penales

A tres meses de haber protagonizado el traumático asalto a mano armada en París y, justo cuando parecía que Kim Kardashian se reponía de aquel penoso incidente, la prensa se lo recuerda. En los últimos días la policía francesa ha dado a conocer detalles del caso, como el número de integrantes que conformaba la banda, la edad de los agresores (todos de entre 50 y 72 años), los antecedentes penales y los apodos de estos. También se dio a conocer parte de la declaración de la esposa de Kanye West, información que hasta el momento había sido resguardada por las autoridades.



De acuerdo con información publicada por Le journal du dimanche, las huellas dactilares que se encontraron en el lugar fueron clave para dar con la identidad de los responsables. Luego de que la semana pasada se diera a conocer que 17 personas habían sido detenidas e interrogadas, las autoridades liberaron a 6 de los presentados y consignaron a 11, incluidos los cinco autores materiales, quienes cuentan con un largo historial delictivo.

“El Viejo Aomar”, “Ojos Azules”, “La Anguila”, son algunos de los apodos de los delincuentes que, de acuerdo con las autoridades,“cometieron varios errores”, de ahí, que hoy estén tras las rejas. Los cinco ladrones que perpetraron el robo son: Pierre Boa Pierre Bouainère, Pierrot, de 72 años, veterano de la mafia marsellesa conocido como "La Anguila"; Didier Dubreucq, "Ojos Azules", de 62 años, condenado anteriormente por delitos relacionados con drogas; François D., "El Grande", de 54 años, y Yunice Abbas, de 63 años.

Esta publicación también dio a conocer varios fragmentos de la declaración que Kim Kardashian dio a la policía la madrugada del pasado 3 de octubre: “Uno de los ladrones me preguntó (en inglés) con mucho acento francés dónde estaba mi sortija y le respondí que no lo sabía. Sacó un arma y me apuntó, de inmediato le mostré la sortija. Tomó la joya con unos guantes, luego me preguntó dónde estaban las joyas y el dinero (…) Me tiraron sobre la cama, me ataron y me pusieron cables y cinta adhesiva en las manos. Luego en la boca y en las piernas. Me llevaron al baño, en concreto a la bañera”, explicó la socialité quien durante todo el asalto sólo llevaba puesta una bata de baño.

La descripción que dio Kim de los delincuentes ayudó a su captura: “Estaban enmascarados". Después de meses en silencio, durante el avance de la nueva temporada de Keeping up with the Kardashians, que se estrenará en marzo próximo, Kim cuenta entre lágrimas los difíciles momentos que vivió la noche del asalto, donde en todo momento temió por su vida: “Pensaba que me iban a disparar por la espalda. No había forma de escapar. Me afecta mucho pensar en ello”, se le escucha decir en el clip.