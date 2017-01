Si Obama no te ha hecho llorar lo suficiente, tienes que ver lo que hizo por Joe Biden

Son protagonistas de la serie de memes más famosa de los últimos meses, su ‘bromance’ ha traspasado fronteras y los últimos ocho años se han convertido en inseparables. Es por eso que el Presidente Obama decidió que uno de sus últimos actos en el cargo fuera uno de agradecimiento para el Vicepresidente Joe Biden. Es así que con mucho sigilo y discreción, preparó darle la sorpresa más grande de su vida, la Medalla de la Libertad, máxima condecoración que puede recibir un civil en los Estados Unidos.

Sin que Biden sospechara nada, el Presidente Obama citó a una ceremonia sorpresa en la Casa Blanca. Como lo ha hecho en infinidad de ocasiones en los últimos ocho años, Joe se paró junto a Barack sin saber lo que le esperaba. Las cosas se pusieron sospechosas cuando el Presidente presentó al Vicepresidente y la sala entera se paró a aplaudirle de pie. “Eso es suficiente, no avergüencen al muchacho”, decía de broma Obama antes de darle a su gran amigo la sorpresa de su vida. El Presidente explicó que quería rendir honor a “el mejor Vicepresidente que ha tenido Estados Unidos”.

Desde ahí las cosas se empezaban a poner sospechosas y Biden no podía sino agradecer de forma muy tímida. “Esto también le dará al internet una última oportunidad para hablar de nuestro bromance”, decía un simpatiquísimo Obama, dándole un respiro a Joe, quien entre risas fue a dar un apapacho a su amigo. “Hace nueve años elegí a Joe como vicepresidente y desde ese momento no ha habido ni una vez en la que haya dudado de la sabiduría de esa decisión. Fue la mejor elección no solo para mí sino para los Estados Unidos. Es un hombre extraordinario”, dijo el Presidente Obama. El mandatario tampoco quiso dejar de recalcar que Jill Biden, esposa de Joe, es solo la segunda mujer que no dejó su trabajo habitual con el nombramiento de su marido.

Después de un emotivo y divertido discurso, el momento de la sorpresa llegó: “Joe por tu fe en tus compatriotas estadounidenses, por tu amor a tu país y por tu vida de servicio que te sobrevivirá generaciones…Por última vez como Presidente estoy feliz de entregar el honor más grande a un civil en nuestro país, la Presidential Medal of Freedom”. Al oír estas palabras, solo se puede ver a Joe voltearse para limpiar las lágrimas que no puede controlar. Pero no era todo, el Presidente Obama decidió agregarle una distinción extra que solo se ha dado en los últimos años al Papa Juan Pablo II, Ronald Reagan y Colin Powell.

Por supuesto, Joe no quiso dejar de agradecerle a Obama: “Sr. Presidente usted se ha escabullido en mi corazón, usted y toda su familia, y ahora lo ocupan. Fue increíble que eso pasara. Yo sabía lo inteligente que usted era, sabía lo honorable que era, sabía lo decente que era por el par de años que trabajé en el Senado. Sabía de lo que era capaz pero nunca esperé que ocupara el corazón Biden. Sr. Presidente, estoy en deuda con usted. Estoy en deuda con usted y su familia. Usted sabe que mientras yo tenga vida, voy a estar ahí para usted y para su familia, y sé que eso es recíproco. Muchas, muchas, muchas gracias”.