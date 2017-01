Victoria Beckham revela cuál ha sido su peor error del pasado y sí, sí es una cirugía La diseñadora le recomendó a su 'Yo de 18 años', a través de una carta, que no se toque los senos, que al contrario acepte y festeje lo que tiene

Es una de la mujeres más elegantes del globo terráqueo, reconocida en los últimos años como una de las diseñadoras preferidas de las celebridades, esposa de uno de los hombres más guapos y madre de cuatro bellos hijos. Hasta ahí parece que todo en la vida de Victoria Beckham es perfecto, pero hasta ella tiene sus “detallitos”. Aunque parece que todas las decisiones de su pasado fueron muy inteligentes pues la colocaron donde ahora está, la esposa de David Beckham confiesa que hay una de la que se arrepiente.

La decisión que considera errónea no tiene que ver con su matrimonio y su carrera, es un asunto de su físico. En la carta escrita por la exSpace Girl a su “Yo de 18 años”, que se publicó en Vogue Reino Unido, la diseñadora reconoció que jamás debió operarse los senos.

En el texto le recomienda a ella misma “no te metas con tus senos”. “Todo lo que he hecho ha sido una señal de mi inseguridad. Simplemente celebra lo que ya tienes”. Escribió la diseñadora en esta carta en la que hizo un interesante análisis sobre sus errores del pasado: “Aprende a aceptar tus imperfecciones Y deja que tu piel respire un poco, ponte menos maquillaje. (¡Y no se te ocurra permitir que un estilista afeite tus cejas!). Las consecuencias durarán toda la vida. Siempre serás adicta a la laca de pelo, pero por favor trata de moderarte para que no tengas ese aspecto de: ‘Hola, ¡acabo de salir de un túnel de aire’”.

Aunque para el resto del mundo durante años ha lucido perfecta, Victoria reconoce que es muy dura consigo misma y aunque trata de mantener su escultural figura con ejercicio y una sana alimentación reconoce que siempre le afecta cuando hablan sobre su físico: “Siempre te dolerá que la gente haga comentarios sobre tu peso, seguirá molestando sin importar la edad que tengas porque las mujeres somos muy duras con nosotras mismas”.

También habló de sus años usando espectaculares tacones, calzado que abandonó por primera ocasión en público en 2015. Fue tanta la impresión de verla con zapatos de piso que el día que lució unos fue noticia. Y es que a diferencia de sus inicios donde los escotes y los vestidos ajustados eran sus consentidos, ahora Victoria apuesta por un look mucho más conservador en el que mostrar su cuerpo con poca tela no es prioridad.