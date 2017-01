Michelle Obama de no dejar ir a Sasha al discurso: ‘Tú sabes cómo somos los Obama, ¡lo siento nena!’ La Primera Dama de Estados Unidos ha dejado claro que la escuela es primero en su familia

La ausencia de Sasha Obama durante el discurso de despedida del Presidente Obama fue uno de los aspectos más comentados de la noche. Ante la duda, rápidamente un trabajador de la Casa Blanca explicó que la chica de 15 años se tuvo que quedar en Washington D.C. porque tenía un examen y si hay alguna duda sobre esto, ha sido la Primera Dama, Michelle Obama, quien ha explicado la razón detrás de esta decisión. Y es que aunque se trataba de un momento histórico y todo un suceso como familia, para los Obama la escuela es la escuela.

Fue durante su última entrevista como Primera Dama en el show de Jimmy Fallon, programa en el que ha tenido muchas intervenciones en los últimos años, que Michelle habló sobre la dura decisión de dejar a su hija menor en casa. “¡Tenía un (examen) final!”, dijo la señora Obama como si fuera una justificación de lo más obvia. Y fiel a su buen humor continuó a modo de broma: “Y es como, ‘Tú sabes cómo somos los Obama, ¡lo siento nena! Tienes que hacer tu examen. Puedes despedirte después’”, dijo una risueña Michelle.

Aunque parecía que hablaba con ligereza, la realidad es que sin importante que tan trascendente era la noche de despedida para la familia, al momento de tomar decisiones, los papás Obama tenían muy claro que para Sasha cumplir con sus responsabilidades era lo primordial. Éste ha sido solo un ejemplo de que la educación es lo primero en casa, tanto que los Obama permanecerán en Washington hasta que Sasha acabe la preparatoria para que no tenga que cambiar de escuela. Eso sí, los esfuerzos rinden frutos como el ingreso de Malia a Harvard en uno de los años con el proceso de admisión más cerrado en la de por sí exigente institución.

La Primera Dama no solo habló de la más chica de la casa, sino también de las lágrimas que Malia derramó durante el discurso de su padre. “(Malia) volteó y me dijo: ‘No puedo creer que voy a estar llorando durante todo el discurso’ y yo le dije que estaba bien”, contó Michelle de lo que ha definido como una época especialmente emotiva para su familia.

Como parte de esta última aparición, Jimmy quiso sorprender a Michelle con un lindo detalle. Stevie Wonder, uno de los cantantes favoritos de la pareja Obama, interpretó para la Primera Dama las canciones Isn’t She Lovely y My Cherie Amour, tema al que cambió la letra un poco para poder decir My Michelle Amour.