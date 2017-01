¿Por qué Sasha Obama no fue al último discurso de su padre?

El día llegó y el Presidente Obama dio su emotivísimo discurso de despedida en el lugar donde comenzó todo, Chicago. Rodeado del cariño de la gente, Barack Obama hizo un recuento de lo que fueron los últimos ocho años, como siempre, dando un mensaje inspirador y en miras al futuro. Por supuesto, aprovechó la oportunidad para agradecer a su familia, a su esposa Michelle y a sus hijas, Sasha y Malia. Pero una gran incógnita se hacía presente, en un momento tan importante para los Obama, ¿en dónde estaba Sasha?

La ausencia de aquella niña que llegó a la Casa Blanca con apenas siete años fue rápidamente notada por la audiencia que llenó las redes sociales con el hashtag #whereissasha (¿dónde está Sasha?). La respuesta es solo un testimonio más de la personalidad de los Obama y de cómo nunca dejaron que la presidencia se interfiriera con la crianza de sus hijas. Sasha no asistió a este momento histórico porque se encuentra en temporada de exámenes.

Fue uno de los hombres de la Casa Blanca quien compartió que la chica de 15 años se había tenido que quedar en su casa en Washington, porque al día siguiente tenía un examen escolar. Considerando que el discurso de despedida se realizó en Chicago, como es tradición para que los presidentes se despidan desde el lugar que consideraban su hogar antes de su presidencia, el viaje nocturno y permanecer en el evento cuando tenía que estudiar y volver a casa a tiempo para dormir antes de su examen se trataba de algo difícil y que sus padres prefirieron evitarle. Ésta no es la primera muestra de que los Obama ponen la educación de sus hijas sobre todas las cosas, tanto, que permanecerán en Washington D.C. hasta que Sasha termine sus estudios de preparatoria.

Por supuesto, el que no estuviera presente no significó que no estuviera en la mente de su querido padre. El Presidente Obama conmovido hasta las lágrimas habló de las mujeres de su vida y como suele hacer habitualmente, se deshizo en halagos para sus niñas. Las chicas que llegaron siendo solo unas pequeñas a la Casa Blanca y que se han convertido en unas lindísimas jovencitas, siguiendo el ejemplo de sus padres. Siempre lejanas a los escándalos y dando un gran ejemplo a otros chicos de su edad, Sasha y Malia fueron parte muy importante de la administración de su padre.

“Malia y Sasha, bajo circunstancias muy particulares se han convertido en dos mujeres increíbles. Son inteligentes y son hermosas. Pero más importante, son amables, son conscientes y están llenas de pasión. Llevaron la carga de estar en el ojo público por tantos años tan fácilmente. De todo lo que he hecho en mi vida, de lo que más orgulloso estoy es de haber sido su papá”, dijo el Presidente de Estados Unidos al hablar de sus hijas en este último discurso.

