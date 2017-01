Cristiano Ronaldo y la primer aparición pública junto a su nuevo amor, Georgina Rodríguez

Por primera vez, Cristiano Ronaldo caminó por una alfombra con su nuevo amor, la modelo española Georgina Rodríguez. La pareja hizo su aparición durante los premios The Best, organizados por la FIFA y celebrados en la ciudad de Zúrich. Lo inolvidable y único fue también la compañía del pequeño Cristiano Jr., hijo del afamado futbolista, que recibió en todo momento un sutil abrazo de la novia de su papá. El encuentro además fue significativo, pues Cristiano se llevó el premio The Best a Mejor Jugador del Año.

VER GALERÍA



Como si fueran una familia, Cristiano e hijo y además Georgina, sonrieron a las cámaras haciendo de este episodio uno de los más comentados de la gala. Para la celebración, el también llamado CR7, lució impecable con un traje color azul klein, camisa blanca y corbata a rayas. Cristiano Jr., cuidando la formalidad al igual que su padre, usó un traje color gris con que lo hizo ver espectacular. Georgina llevó un vestido casual en color negro escote bardot y decorado con algunos holanes; la modelo prefirió llevar tenue maquillaje y el cabello suelto.

Apenas en noviembre de 2016 la revista ¡HOLA! revelaba las primeras imágenes de paparazzi de la pareja. Ellos dos paseaban con sus amigos por Disneyland París, y se dejaron ver muy cariñosos: intercambio de miradas, abrazos y hasta un beso. Se comentó en su momento que antes de ese paseo, habían disfrutado una cena para dos en un restaurante de la ciudad de Madrid.

VER GALERÍA



Tal parece que la relación amorosa va de maravilla. Se comenta que Georgina es muy cariñosa con Cristiano Jr., y se lleva muy bien con las hermanas de la estrella del futbol, así como con Dolores Aveiro, madre del futbolista, que fue otra de las invitadas a Zurich y que compartió una imagen en sus redes sociales en donde se observa a todos muy felices y disfrutando del viaje.

Exclusiva en ¡HOLA!, Cristiano Ronaldo y Georgina, las imágenes más buscadas de la pareja del momento



Cristiano Ronaldo nos descubre cómo es su hijo

Para este momento, el romance con Georgina Rodríguez es la primera relación formal que se le conoce al futbolista tras romper con Irina Shayk, hace casi dos años. Rodríguez es originaria de Jaca, municipio de la provincia de Huesca, en España. Tiene 21 años y además de ser modelo desde muy pequeña comenzó a estudiar danza clásica. Por ahora, su debut en la alfombra de los premios The Best ha recibido críticas favorables, sobre todo en las redes sociales.

VER GALERÍA