La agridulce y última vuelta a casa de los Obama

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y cada vez falta menos para que llegue el último día en la presidencia de Barack Obama. A punto de acabar con su mandato, el Presidente Obama y su familia han hecho una última vuelta a casa de sus vacaciones anuales en Hawái. A diferencia de otras ocasiones, esta vez el regreso ha tenido tintes un tanto agridulces al tratarse de una despedida definitiva del que ha sido su hogar los últimos ocho años.

Con looks muy casuales y muy bien abrigados, el Presidente y su esposa Michelle escoltaron a sus hijas, Malia y Sasha. Aunque el Presidente de Estados Unidos trató de mantenerse fiel a su personalidad cálida y saludó desde la puerta del Air Force One a los medios que los esperaban al pie de la aeronave en la Andrews Air Force Base.

Luchando contra el viento, se vio a Malia enfundada en un total black look cubriéndose con una gran chamarra color vino y su mochila de piel café. Por su parte, Sasha lució unos jeans con suéter de cuello gris, botas arriba de la rodilla en café y una chamarra de mezclilla de invierno, mientras cargaba su cobijita de viaje en mano. La Primera Dama llevó un estiloso abrigo gris sobre su look en negro, contrastando con las ligeras prendas que la familia usó en su estancia de dos semanas en el archipiélago.

Como cada año, la familia viajó a la tierra natal del Presidente en donde tienen tradiciones que se han vuelto ya todo un clásico de la familia. No solo el juego de golf del Presidente Obama con sus amigos de la preparatoria, sino imperdible visita por un rico raspado, fueron parte de estos días en los que el mandatario comenzó a despedirse. Manteniéndose ajeno a los difíciles momentos que vive en sus últimos días en el poder, el Presidente trató de refugiarse en su familia demostrando que Malia, de 18 años, sigue siendo su nena, dándole a probar de su raspado.

Los Obama dejaron la Casa Blanca el pasado 16 de diciembre con rumbo a Hawái, para lo que serían sus últimas vacaciones como familia en el poder en Estados Unidos. Sumando a la nostalgia del momento, el Presidente ha lanzado ya su invitación para la despedida que hará como dicta la tradición en el lugar donde comenzó su historia hacia la Casa Blanca, Chicago. “El martes, enero 10, iré a casa en Chicago a darles mi agradecida despedida, incluso si ustedes no pueden estar ahí en persona. Apenas estoy empezando a escribir mis mensajes. Pero estoy pensando en ellos como una oportunidad para dar las gracias por este increíble viaje, para celebrar las formas en las que han cambiado este país para mejor estos últimos ocho años, y para ofrecer algunos de mis pensamientos de hacia dónde vamos desde aquí…Espero que me acompañen por una última vez. Porque para mí, siempre se ha tratado de ustedes”, escribió conmovedoramente Obama.

