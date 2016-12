Serena Williams y su compromiso sorpresa, ¿quién es el afortunado?

Serena Williams sorprendió al mundo al anunciar su compromiso con el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian. Aunque nadie sospechaba de su relación, parece que los enamorados tenían ya un tiempo de salir y en entrepreneur no quiso perder el tiempo y decidió poner un hermoso anillo en el dedo anular izquierdo de la tenista. Emocionada y muy feliz, fue Serena quien dio a conocer la buena nueva a través de su cuenta de Reddit, la red de su futuro marido.

Fue con una simpática caricatura hecha por Ohanian en la que se puede ver el dibujo de una tenista aceptando una sortija de un muñequito con una playera de Reddit de nombre Snoo y la leyenda “Futura Sra. KnOthing (haciendo referencia al nombre de usuario de Alexis en esta red)”, que Serena dio la noticia. Junto a esta imagen puso el título: “Dije que sí” y narró: “Llegué tarde a casa. Alguien empacó para mí y un carruaje me esperaba. ¿El destino? Roma. Para llevarme a ver mi propio Príncipe Azul. De vuelta al lugar en donde las estrellas se alinearon. Ahora es un círculo completo. En la misma mesa en la que nos conocimos por casualidad. Esta vez él no dejó que nada fuera casual. Sino que por decisión propia, se hincó en una pierna, me dijo cuatro palabras y yo dije que sí”.

Su enamorado, simplemente respondió al mensaje: “Y tú me hiciste el hombre más feliz de la tierra”. Conforme se dio a conocer la noticia, las felicitaciones no se hicieron esperar y un emocionado Alexis respondió algunas, incluso, explicando cómo se pondrán de acuerdo en cuanto a sus equipos de futbol americano favoritos, deporte del que el empresario es un completo apasionado.

Al haber mantenido su relación en total secreto, muy poco se sabe del enamorado de Serena. De hecho, la única imagen que se tiene de los dos juntos es una fotografía que la tenista compartió en su cuenta de Instagram hace un mes, en la que ella aparece con un mameluco y él tiene un disfraz de oso. Es la cuenta de Alexis la que da más pistas de su romance. En una de las imágenes halaga a su futura esposa por detenerse para saludar a los fans después de un torneo, hace cuatro meses. Un mes antes, el entrepreneur había publicado otro video de su guapa novia en el que la llama su redditor favorita. Y un mes antes, en Wimbledon, comenzó a llamarla “La Reina” en sus posteos sobre ella.

Pero al irse más atrás en las publicaciones de su perfil, Alexis deja ver que la relación tiene casi dos años, cuando hace ocho meses comentó que un año antes se convirtió en fan del tenis, lo que fue: “la mejor decisión de su vida”. Definitivamente, ahora que se ha dado a conocer compromiso, la pareja podrá compartir con todos su gran amor.

