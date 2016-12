​¡Juntos y felices! Kim Kardashian y Kanye West reaparecen de la mano Los esposos fueron captados a su llegada a un establecimiento en Santa Mónica, California

Los días malos quedaron atrás, al menos eso es lo que proyectan Kim Kardashian y Kanye West, quienes reaparecieron muy sonrientes en su primera salida conjunta en meses. Después de atravesar el traumático asalto de la socialité en París y luego enfrentar la hospitalización del rapero por un episodio de cansancio extremo, los esposos acallan los rumores de crisis y como en los viejos tiempos encienden todos los flashes durante su visita a Santa Mónica.



Después de más de dos meses alejada de los reflectores, dejándose ver sólo un par de ocasiones con un semblante muy demacrado, la socialité demuestra que está lista para retomar su lugar en el show business. Kim y Kanye fueron captados la noche del pasado sábado al llegar a un restaurante de esta localidad en California. A diferencia de sus últimas apariciones en las que la socialité demostraba su estado de ánimo con ropa muy casual, la más famosa de las hermanas Kardashian sorprendió con uno de sus estilosos looks.

Kim lució un jumpsuit blanco con un escote de infarto que combinó con un espectacular abrigo negro, maquillaje y peinado perfectamente coordinados. Pero su look no fue lo único que llamó la atención, la sonrisa y actitud alegre de Kim acaparó todas las miradas.



Kim no fue la única sonriente de esta salida, Kanye West también se mostró muy contento de poder compartir esta noche con su guapa y famosa esposa. La semana pasada el rapero se robó todos los titulares tras su encuentro con el Presidente electo Donald Trump, reunión que desató un sinfín de rumores relacionados con el desacuerdo de su esposa, quien durante la campaña apoyó abiertamente a Hillary Clinton, situación que una fuente allegada a la pareja desmintió, pues dejó claro que aunque no comparten preferencias políticas respetan la decisión de cada uno. Aunque Kim ha estado alejada del ojo público no ha dejado de trabajar y su buena actitud seguramente es resultado del excelente recibimiento que ha tenido su línea de ropa interior que lanzó a través de Kimoji, ¿será?