EXCLUSIVA ¡HOLA!: Chantal Torres y Miguel Torruco se comprometen

Después de protagonizar desde principios de 2014 uno de los noviazgos más lindos de la sociedad mexicana, Miguel Torruco ha decidido dar el siguiente paso pidiendo la mano de Chantal Torres. El joven empresario y la socialité se comprometieron en matrimonio y compartieron en exclusiva con ¡HOLA! la primicia. Encuentra todos los detalles de este compromiso en la edición de esta semana, en la que podrás conocer la original forma en la que Miguel pidió a Chantal ser su esposa.

Luego de más de años de amor, la pareja está lista para protagonizar la boda del 2017. En mayo de 2014, Chantal y Miguel posaron por primera ocasión como novios para las páginas de ¡HOLA!. En aquel entrañable reportaje, el apasionado del boxeo nos contó: “Lo nuestro fue amor a primera. Chantal me conquistó en el primer golpe del primer minuto del primer round”. Tres años más tarde, dice convencido: "Desde que la conocí supe que ella era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida". Si eso dice su futuro esposo, Chantal no se queda atrás: "¿Qué no tiene Miguel? Le dije que 'sí' sin pensarlo. Mike es una persona increíble, auténtica, con valores y con un enorme y noble corazón". No te pierdas el reportaje completo en la edición impresa de esta semana.



