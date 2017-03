La impresionante mansión que alquila (o vende) Cheryl Cole tras mudarse con Liam Payne en la recta final de su embarazo La cantante, que se encuentra en la fase final de su embarazo, ha decidido abandonar estar impresionante y lujosa vivienda para mudarse a casa de su novio, el también intérprete, Liam Payne

A pocas semanas de convertirse en mamá, Cheryl Cole (33) ha decidido establecerse en la casa que Liam Payne, su novio y padre de su futuro hijo, tiene en la campiña inglesa. Con esta decisión la intérprete pretende sentirse acompañada y asistida en la etapa final de su embarazo y afianzar, aún más, su relación con el ex miembro del grupo One Direction.

Esta mudanza ha hecho que la exmujer de Ashley Cole haya tomado la decisión de poner en alquiler y compraventa a través de la inmobiliaria RightMove su impresionante mansión. Según revela el diario The Sun, el objetivo de la cantante es alquilar su casa por unos 20.000 euros (19.000 libras) al mes. De no conseguirlo, Cheryl no tendría ningún reparo en vender la vivienda que se convirtió en su residencia habitual durante su matrimonio con Jean-Bernard Fernandez-Versini, del que se separó en agosto de 2015 tras 13 meses casados.

La casa en cuestión está situada en el condado de Herfordshire, al norte de Londres, y cuenta con seis habitaciones, una de ellas con una enorme pantalla para disfrutar de los momentos de relax y cine, un amplio salón con ventanal de cristalera, una cocina abierta y equipada con los más modernos y lujosos materiales en color blanco, negro y madera, además de una piscina privada rectangular. Destacan sus inmaculados suelos de porcelana y su diseño, realizado por Living In Space y ganando el título de Propiedad Internacional del Año en una encuesta publicada por el citado portal inmobiliario.

A pesar de lo impresionante de la vivienda, resulta comprensible que, tras rehacer de nuevo su vida junto al joven vocalista Liam Payne, diez años más joven que ella, la cantante quiera iniciar su nueva vida como mamá junto a su pareja.

Cheryl y Liam se conocieron en el programa que le dio la fama al artista de Factor X, en el que Cheryl ejercía como jurado. Fue en 2008 cuando ambos se encontraron por primera vez, aunque no sería hasta 2010 cuando Liam fue admitido en el programa y se convirtió en aspirante a estrella. Ella tenía, en 2008, 24 años y él 14 pero no sería hasta mucho después, siete años nada menos (dicen que en diciembre de 2015), cuando empezaron a salir.