¡Noche de chicas! Angelina Jolie acompañada por sus hijas Shiloh y Zahara

El viernes fue una noche de solo chicas para Angelina Jolie y sus hijas Shiloh y Zahara quienes la acompañaron a la premiere de su nueva película The Breadwinner, en el teatro chino TLC en Hollywood. Las chicas le quitaron el protagonismo a su madre pues ambas ya son todas unas adolescentes que saben cómo posar muy sonrientes ante los fotógrafos, posando junto a la actriz, Saara Chaudry.

Si algo han heredado de su madre es a vestir con estilo y aunque cada una tiene su sello particular, las dos saben cómo lucir. Shiloh llevaba un traje color negro con chaleco incluido y su cabello rubio corto, el cual ya es característico de la chica de 11 años, mientras que su hermana mayor de 12 años, optó por llevar un vestido de color obscuro con transparencias en las mangas y en las piernas.

Por su parte Angelina vistió un chic vestido color blanco de manga ¾ que acompañó con unos tacones color nude y un broche plateado. La actriz llevaba un maquillaje simple con los labios pintados de rosa y el cabello suelto y ondulado. Las tres se mostraron muy divertidas al posar en la alfombra azul e hicieron notar la buena relación que existe entre las tres. En su noche de chicas hizo falta Vivienne, la hija más pequeña de la actriz y de Brad Pitt.

Ahora que sus hijos están más grandes, ya han acompañado a Angelina en varias alfombras rojas y presentaciones de sus películas, incluso, algunos de ellos han tenido papeles en la realización de estas. Recientemente todo el clan Jolie-Pitt acudió a la presentación de la película First they killed my father en el Festival de Cine de Toronto, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne fueron fotografiados por cientos de fotógrafos ya que hacía mucho tiempo que no se les veía a todos los hermanos juntos en público.

