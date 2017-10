Diego Luna y Camila Sodi, la ex pareja mejor avenida, reunida hasta con Gael por una buena causa Los papás de Fiona y Jerónimo se reunieron con un grupo de amigos con los que se sumaron a la causa #ComiendoporMéxico, con la que también buscan recaudar fondos para los damnificados del terremoto del pasado 19 de septiembre

Tienes dos lindas razones para tener una relación cordial como exes, pero lo de Camila Sodi y Diego Luna va más allá. A cuatro años de haber anunciado su separación, los actores disfrutan hoy de la relación más increíble que cualquier ex pareja pudiera pedir. Compartiendo, además de amigos, causas en común, Sodi y Luna protagonizaron ayer una divertida reunión con la que exhortaron a sus seguidores a unirse a la nueva iniciativa #ComiendoporMéxico que forma parte del movimiento #LevantemosMéxico, que Los Charolastras lanzaron, a través de ambulante, para recaudar fondos para los damnificados por el terremoto, el pasado 19 de septiembre.

Como pocas veces, pues suele utilizar esta red social para compartir cosas meramente profesionales, Diego Luna publicó en Instagram una imagen de la comida con la que su equipo solidario –entre ellos su ex- brindó por el éxito que está teniendo este movimiento que ya rebasa el millón de dólares.

“Hoy #ComiendoporMéxico en @Rest_quintonil. Gracias a todos los que se sumaron a esta gran iniciativa. Son más de 80 restaurantes dentro y fuera de México sirviendo una cena con causa Gracias todos. #LevantemosMéxico @Gaelgarciab @Ambulanteac”, escribió Diego como pie de foto de una imagen en la que se le ve a la mamá de sus hijos sentada entre él y Gael.

Prestando más atención a la foto, se ve a Camila muy sonriente sosteniendo con una mano el cuello de su ex a manera de abrazo, así en una actitud de completa amistad. Al otro lado de la actriz se ve a Gael García, tan sonriente como ellos. Aunque Diego y Camila ya no están juntos como pareja, el actor sigue teniendo una excelente relación con la ex de su mejor amigo.

Si bien siempre han sido los exes más cordiales del medio, tras el terremoto que sacudió a la Ciudad de México, Diego y Camila cerraron filas para ayudar. De la mano de sus hijos, Fiona y Jerónimo, los actores organizaron, administraron y se encargaron de entregar los víveres que recaudaron en un centro de acopio, que se convirtió por días en su cuartel de solidaridad familiar. Al ver la gran convocatoria que tuvieron, los ex decidieron unirse con Gael y con otros entusiastas para lanzar #LevantemosMéxico, que ha resultado todo un éxito.