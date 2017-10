Melanie Griffith y la inesperada revelación sobre su salud

No ha sido fácil, pero Melanie Griffith ha hecho frente a las adversidades y ha podido salir adelante. De su historia, es muy conocido el capítulo de su rompimiento amoroso con Antonio Banderas, episodio que ha vuelto a ser evocado por la actriz durante una charla en la que abrió su corazón, para abordar algunos detalles de su vida personal. A lo largo de esta plática, también se contó con la presencia de Sharon Stone, quien fue la moderadora.

Griffith estuvo como invitada del evento denominado Women’s Brain Health Initiative, en el cual aprovechó para ahondar en aspectos nunca antes revelados, como el de la epilepsia que padece. “Cada ataque que sufría era en momentos en los que estaba extremadamente estresada… Me dijeron que era una anomalía, ellos no sabían lo que era”, contó la actriz, según información retomada por The Hollywood Reporter.

Debido a esa complicada circunstancia en su estado de salud, la actriz vivió los peores instantes cuando en una embarcación tuvo un par de ataques. “Los dos últimos ataques me dieron a bordo de un barco en Cannes. Tuve una gran convulsión y me llevaron al médico, luego volvimos al yate y me dio otra. Cuando regresé a Estados Unidos fue cuando me dijeron que tenía epilepsia, algo que nunca me habían dicho en estos 20 años, nadie había puesto atención en diagnosticarme”, señaló sin dar fechas específicas.

Sin embargo, las cosas han cambiado desde aquella ocasión, pues ha seguido con puntualidad su tratamiento a base de un medicamento llamado Lamictal. Aunque no ha tenido ataques en cuatro años, dejó claro que esto no es producto de ninguna coincidencia, haciendo un guiño al episodio de su ruptura con Banderas. “Me divorcié, esa fue la verdadera cura para mí…”, dijo la estrella ante el público, que soltó una carcajada tras sus dichos. La reacción de Sharon Stone también fue inmediata, cerrando este comentario con un simple “puede ser”.

A lo largo de varios años, Melanie ha reflexionado sobre el papel de la mujer, situación que ha logrado definir gracias a sus propias experiencias. “Las mujeres nos hacemos cargo de la familia, tenemos el marido, una vida, los niños, la casa, trabajamos, no podemos dormir por la noche porque estamos levantados con los hijos... Creo que no he dormido bien en los últimos 35 años. Todavía no lo hago. Mi ciclo de sueño está totalmente fastidiado”, señaló.

