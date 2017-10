¡Sorpresa! Katie Holmes reaparece ahora con la melena cortísima, ¿cómo luce?

Aunque trató de pasar inadvertida, Katie Holmes llamó la atención más que de costumbre. Para su llegada al aeropuerto, decidió ocultarse de los paparazzi usando unas gafas oscuras y un sombrero, pero todos supieron desde el primer momento que se trataba de ella. Sin embargo, una cosa saltó a la vista cuando la estrella tuvo que despojarse de sus accesorios, pues sorprendió al dejarse ver como muy pocas veces: con una melena cortísima.

Todo iba muy bien para Holmes, hasta que llegó a uno de los puntos de inspección del aeropuerto. Ahí, sin sombrero y gafas, hizo evidente su nueva transformación que, por supuesto, no pasó por nadie inadvertida. Minutos después abandonó el lugar, pero sin mostrar el nuevo look que ahora lleva, aunque los paparazzi no perdieron ningún detalle y lograron captar algunas imágenes de cómo luce estos días.

Por varios años, Katie ha llevado la melena larga, estilo con el cual ha experimentado para darle un toque más especial a su look. Por esa razón era común verla con el cabello lacio, peinado en ondas o en ocasiones usando algún tipo de recogido, sobre todo durante sus apariciones en las alfombras rojas. Pero claro, si de renovarse se trata ella es experta y una vez más lo ha demostrado, con esta imagen que definitivamente le da nuevos aires y que seguramente le hace sentir comodísima.

Esta no es la primera vez que se muestra con el cabello cortísimo. Hace algún tiempo ya había usado el corte pixie, con el que consigue resaltar los ángulos de su rostro y destacar la jovialidad, la cual es parte de su sello personal. Sin perder el estilo, la actriz ha sabido llevar este corte que ha usado desde hace casi una década, como cuando su hija Suri era una pequeñita y aparecía por las calles con ella en brazos.

No se sabe si en esta ocasión Katie se econtraba viajando sola. Ella se caracteriza por cuidar al máximo su vida privada, aunque en ocasiones aquello se vuelva imposible. Recientemente salieron a la luz las primeras fotografías en donde aparece en un día de caminata por la playa junto al actor Jamie Foxx, con quien se le relaciona sentimentalmente. Luego de este episodio se ha dado por confirmado ese romance, que ellos nunca han admitido de manera pública pero que han vivido a lo largo de cuatro años en secreto.

