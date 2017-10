Eiza González presumió su nuevo look, por primera vez, en una alfombra roja

Hace unos días, Eiza González presumió su nuevo look a través de las redes sociales. Una melena más corta, por encima de los hombros y en un castaño oscuro que le vino perfecto. Así, demostró que una de sus grandes habilidades es la capacidad para reinventarse en un abrir y cerrar de ojos, por esa razón no podía dejar pasar la oportunidad de estrenar esta nueva imagen en el lugar más especial para cualquier estrella: una alfombra roja y frente a todos los reflectores.

La mexicana llegó guapísima a la ‘red carpet’ de un evento organizado en Los Ángeles por H&M para presentar su colección con ERDEM. Ella desfiló con un diseño en color perla, que además incluyó un escote que la hizo lucir sexy. Con la mejor actitud, regaló las poses más coquetas a la lente, siempre sonriente y demostrando que ser estrella es una de las cosas que más le apasiona. Por supuesto, con su nuevo corte de cabello logró hacer de esta aparición una de las experiencias más especiales.

Es definitivo que este cambio de look lo ha disfrutado al máximo. Desde que se puso en manos de los expertos, Eiza prefirió que primero todo fuera un misterio. En su cuenta de Instagram, publicó la imagen de un mechón de cabello tirado en el piso, a esta instantánea le tituló “adiós”, sin dar más detalle de lo que había ocurrido. Sin embargo, los fanáticos interpretaron de inmediato el acertijo y adivinaron que muy pronto los sorprendería con alguna transformación.

Para hacer todo más emocionante, ella por fin compartió la imagen de su nueva melena. Desde que la foto fue publicada, ha acumulado más de 190 mil likes, una serie de piropos y lindos comentarios en donde sus seguidores le demuestran toda su admiración. Lo cierto es que la protagonista de Baby Driver logró su cometido: brillar una vez más sobre la alfombra roja y dejar a todos impresionados con esta faceta.

Aunque no se conocen más detalles sobre las razones de esta transformación, hay quienes comentan que podría tratarse del look con el que interpretaría al personaje de Catwoman, proyecto del que se rumora podría ser parte. Por ahora no hay nada confirmado pero lo que sí es un hecho es que con esta nueva melena ha conquistado aún más a sus admiradores, quienes desde el primer instante aplaudieron su decisión, pues nunca antes se había dejado ver así.

