¿Se quedó? Grettell Valdez revela si su hijo interpretará a Luis Miguel en su serie

En julio pasado todos los niños rubios, ojiazules, con talento actoral y vocal hicieron fila para el gran casting convocado por la productora Gato Grande, en el que se elegiría al niño que interpretaría al cantante Luis Miguel en su serie. Cientos de jovencitos se dieron cita en un conocido hotel de la Ciudad de México, donde algunos resaltaron por su talento y parecido con El Sol. De entre los aspirantes había un rostro conocido que rápidamente se posicionó como uno de los favoritos. Hablamos de Santino Borghetti, hijo de Grettell Valdez y Pato Borghetti, que sonó fuerte para quedarse con el papel.

Luego de la fiebre de la convocatoria, la prensa cuestionó a la mamá del pequeño si la producción lo había elegido o no. Tan sincera como siempre, Valdez aseguró que la serie ya tiene niño actor, pero no es su hijo: “Que nada, que sin duda Santino tenía un talento increíble, pero lo que está cañón es la seguridad que tiene Santino, ya quisiera yo tener esa seguridad, no sé de plantarme como se planta él, la verdad, pero que estaba muy chiquito, entonces ya, creo que ya se quedó alguien y, ¿te digo una cosas? Creo que la historia sí está fuertozona y yo, la verdad, quiero que Santino sea niño y que hay cosas que todavía él ni sabe”, comentó al programa De Primera Mano.

Aunque su hijo no fue el elegido en este casting, no se da por vencido y continúa haciendo sus pininos en la música y el cine, sin contar que ya es toda una celebridad en las redes sociales. Si bien no será Luis Miguel, Santi ya lidia con la fama: “Mamá estuve con la abuela y, ¿qué crees? Ya me piden autógrafos y yo ‘¿qué? Y a ti, ¿por qué o qué? Pues no sé, me pidieron fotos y autógrafos (…) De repente llega un día de la escuela y me dice ‘voy a invitar a todos mis amiguitos porque quiero que vayan a la premier de mi película y yo, ‘¿Cuál película? Si todavía ni siquiera me han dicho que te quedaste’ y ya estaba invitándoles, le dije ‘no espérate’. Se lo dije, la verdad es que le dije ‘¿Qué te pasa desubicado? “, comentó divertida.

La fama del niño no funciona en casa, pues ahí no existe popularidad que valga a la hora de que su mamá diga no a algo. Hace unas semanas, Grettell compartió en Instagram un video de su hijo lavando su camioneta, la razón, ella la explicó así: “Quería 90 pesos para un juego del iPad, entonces le dije, no, no es domingo no hay dinero y me dice ‘Híjole ¿Cómo puedo ganar dinero? Voy a hacer galletas y se fijó –porque luego hace galletas para vender en la privada- y me dijo, ‘no tengo para hacer galletas mamá, ¡Ya sé! Y si, ¿te lavo el coche?”, comentó Grettel quien aseguró que su hijo le cobrara 150 pesos por lavarlo, oferta que rechazó la actriz pues en el autolavado le cobran 80, ante la oferta, Santino lanzó su mejor negociación y consiguió 90 pesos por el servicio.

