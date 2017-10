La emotiva razón por la que para Michelle Renaud es tan importante la lucha contra el cáncer de mama La actriz habló abiertamente de cómo la enfermedad tocó a su familia al convertirse en la causa de la muerte de su mamá, hace tres años

Comprometida a varias causas benéficas, hay una en la que Michelle Renaud pone especial atención y esa es la atención y prevención del cáncer de mama. Luego de vivir muy de cerca la enfermedad -que lamentablemente causó, hace tres años, la muerte de su mamá doña Laura Ruesga-, la actriz está enfocada en este tema del que asegura hace falta mucha información preventiva que en algunos casos es la diferencia entre la vida y la muerte.

Convencida de que la información es poder, la actriz se convirtió en la embajadora de una campaña para lucha en contra de esta enfermedad que se lanzó con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama: “Hoy estoy segura que si nosotros hubiéramos tenido información, mi mamá estaría aquí porque lo hubiéramos detectado a tiempo. A ella se le halló en etapa cuatro. Debido a que mi familia no habían casos de cáncer, lo veíamos como algo muy lejano”, comentó la actriz durante el lanzamiento de la campaña.

Abierta al hablar del caso que movió su mundo, Michelle dio detalles de cómo durante el proceso de su mamá pensaron que todo había terminado, cuando en realidad acababa de comenzar: “Cuando mi mamá terminó sus quimioterapias festejamos que el cáncer no nos había matado. Pero de pronto, le dio metástasis y el cáncer de mama se le fue al cerebro. Tiempo después nos dimos cuenta que el cáncer también, desde el principio, estaba en los ovarios”, explicó.

“Llegamos con un neurólogo muy bueno que nos dijo que mi madre estaba infestada de cáncer en el cerebro. Ahora me arrepiento de no haberle dicho que entendía el dolor que estaba sintiendo. Me siento estúpida de haberle dicho que era mental, porque no era mental, se trataba de algo real”, reflexionó Michelle.

Tras la lamentable experiencia que vivió la familia, todos los miembros decidieron comprometerse en esta causa: “Nos atacó a mi padre, a mis hermanos y a mí. No quiero decir que me haya destruido la vida, porque finalmente nos enseñó cosas muy positivas y me hizo crecer de muchas formas, aunque me hubiera gustado no vivirlo”, aseguró Michelle, quien ahora se toma muy enserio las cosas relacionadas a esta enfermedad y busca, con su experiencia concientizar sobre la importancia de conocer más acerca de este padecimiento.