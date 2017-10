Ningún distanciamiento, Sergio Mayer Mori reaparece junto a su padre

Contrario a lo que muchos imaginaban, Sergio Mayer permanece muy cercano a su hijo, Sergio Mayer Mori, situación que lo llena de satisfacción en uno de los instantes más estables de su vida, no solo en lo personal, también a nivel profesional. Hace unos días, el distanciamiento de padre e hijo fue el tema que acaparó toda la atención, pues las coincidencias entre los dos, al menos de manera pública, no habían ocurrido. Sin embargo, esta vez se hizo posible que ambos estuvieran presentes en un mismo punto, situación que fue celebrada por el actor que no dudó en expresar, una vez más, el gran amor que siente por su primogénito.

La cita perfecta para esta reunión tuvo lugar durante la presentación del show Solo Para Mujeres, espectáculo que Mayer ha reestrenado, luego de varios años, con éxito. Por supuesto, Sergito no pudo faltar a este evento, en el que demostró el apoyo incondicional hacia su padre. Aunque él sí tuvo una actitud evasiva con los medios, Sergio Mayer no dudó en mostrar su felicidad por la especial ocasión. “Me abrazó, (Sergito) me dijo que estaba muy orgulloso y fue un encuentro increíble…”, contó el también productor a las cámaras del programa Hoy.

Pese a que Sergito,-a quien procreó junto a la actriz Bárbara Mori-, ya es mayor edad y lleva su vida de manera independiente, Mayer ha dejado las puertas abiertas al joven para que recurra a él cuando lo necesite. “Seguiré dándole consejos cuando me los pida. Él ya vive solo, ya toma sus decisiones y a partir de ahora es así”, contó el actor, reflejando un estado de satisfacción por la fortuna de este instante que para nadie pasó desapercibido.

Días atrás, el ex Garibaldi había reconocido frente a las cámaras del programa Ventaneando que el distanciamiento con su hijo era un hecho, aunque no dio más detalles de lo que pasaba. “No tengo comunicación con mi hijo y si mañana me los vuelvo a encontrar, me lo vuelven a preguntar. No tengo comunicación con él, no es tema ahorita, no quiero ni estar respondiendo eso porque hasta yo me caigo gordo. No tengo relación con mi hijo, no me interesa estar hablando del tema, ¿no entienden que no veo a mi hijo? No tengo relación con él no nos vemos”, señaló al espacio antes citado.

Recientemente, Sergio Mayer Mori se colocó en la mira, luego de que su ex, Natalia Súbtil, revelara las conversaciones que el joven tuvo con ella, en donde se refería al nacimiento de su hija, Mila. Las declaraciones de la brasileña incomodaron a Sergio Mayer padre, quien manifestó su postura por esta circunstancia, tachando de inapropiadas las acciones de la modelo.

