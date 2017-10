Como nunca la habíamos visto, Eiza González sorprende con un nuevo y sexy look

Si hay algo que define la personalidad de Eiza González, es la capacidad para reinventar su imagen. Con ligeros cambios, es capaz de conseguir excelentes resultados, que sin duda despiertan la sorpresa entre todos sus fanáticos. Esta vez no fue la excepción, la actriz se puso en manos de los expertos para dar un nuevo toque a su imagen y lucir radiante. ¿Qué fue lo que hizo? Ella decidió transformar su melena y los resultados fueron satisfactorios.

A través de su cuenta de Instagram, la mexicana reveló la fotografía de su nuevo look: un corte de cabello más corto, por encima de los hombros, conservando un tono castaño más oscuro. En la imagen aparece posando de frente, usando un vestido negro con encaje que además resalta su escultural figura, en especial, la cintura. Todo parece que esta transformación le ha fascinado, pues así lo dijo en la red social. “De largo a corto y completo. El cambio es bueno”, escribió, sin olvidar el respectivo crédito de quienes se encargaron de realizar el trabajo.

La estrella de la cinta Baby Driver había mantenido en incógnita a todos sus seguidores. Hace apenas unos días, publicó una imagen de un mechón de cabello en el piso, y fue así como anunció que su cambio de look ya era un hecho. A la curiosa postal le agregó un “adiós”, para dejar claro que algo nuevo estaba por venir. La reacción de sus seguidores fue inmediata, pues le hicieron llegar lindos comentarios y varios piropos por esta elección que fue aplaudida desde el primer instante.

Llena de emoción, tampoco dudó en compartir un par de stories en Instagram, en donde reveló una pose de perfil, mostrando muy orgullosa su nuevo corte de cabello. Lo cierto es que ella se caracteriza por ser una mujer sexy, y gracias a este look ha logrado resaltar esa parte de su personalidad que la ha distinguido no solo en la pantalla chica, también sobre los escenarios y hasta en la pantalla grande. Hasta el momento, la foto con la nueva imagen de Eiza lleva acumulados más de 170 mil likes.

La actriz, que se ha abierto paso con éxito en Hollywood, casi siempre se había dejado ver con el cabello largo y ondulado, pero esta vez decidió mostrarse diferente. Aunque no se sabe si esta decisión es por algún personaje que interpretará en cine, algunos usuarios en la red han insinuado que con ese look podría estar perfecta para Catwoman, personaje que se ha rumorado podría interpretar en la pantalla grande, aunque no hay nada confirmado hasta el momento.

