Jennifer Lawrence y Reese Witherspoon, unidas a la campaña 'MeToo', hablan del acoso que vivieron

Los ojos del mundo están puestos en Hollywood luego de que salieran a la luz una serie acusaciones por abuso y agresión sexual, en contra del productor cinematográfico Harvey Weinstein. Frente a ese panorama, varias estrellas han alzado la voz para exhibir diversos casos del mismo tipo, a través de una campaña en redes sociales denominada #MeToo. Esta vez, Jennifer Lawrence y Reese Witherspoon se sumaron a la ola de declaraciones, para contar las experiencias que en algún momento les tocó vivir cuando se enfrentaron a un caso similar.

Lawrence, quien hoy es una de las actrices más exitosas del cine, abrió su corazón para hablar de esa incómoda experiencia que la marcó para siempre. “Una productora me pidió desnudarme junto con otras cinco mujeres que eran más, mucho más delgadas que yo. Estuvimos de pie una al lado de la otra, solo cubriendo nuestras partes íntimas con cinta adhesiva…”, señaló la actriz durante un evento dedicado a las mujeres organizado por Elle.

Sin embargo, Lawrence no quiso omitir los sucesos más dolorosos de esta historia, que ella misma considera como una de las más complicadas de su carrera. “Después de ese degradante y humillante discurso, la mujer productora me dijo que tenía que usar las fotos de mis desnudos como inspiración para mi dieta”, dijo la protagonista de cintas como The Hunger Games, que además asegura que los productores le pidieron bajar más de 5 kilos. Al mismo tiempo, señaló que su silencio se debió al temor de que sus declaraciones pudieran afectar su carrera.

En ese mismo evento, Reese Whiterspoon también fue sincera sobre las experiencias que han dejado huella en su vida, como una que le ocurrió cuando era apenas una jovencita y que tuvo que callar por temor a represalias y las consecuencias en su carrera. “Tengo mis propias experiencias que he recordado vívidamente, y que me hizo muy difícil dormir, pensar y comunicarme. He tenido muchos sentimientos relacionados con la ansiedad, con ser honesta, la culpa por no haber hablado o actuado de inmediato. Tengo verdadera repulsión por el director que me acosó cuando tenía 16 años y molestia con los agentes y productores que me hicieron callar como condición a mi trabajo”, señaló.

El recuento que hizo Witherspoon de ese episodio de su vida, la llevó a lamentar que esto haya ocurrido en el ámbito de su actual profesión. “Quisiera poder decir que eso fue un incidente aislado de mi carrera, pero lamentablemente, eso no fue así”, aseguró. En su discurso, reconoció que esta ha sido una de las semanas más difíciles para las mujeres de Hollywood, aunque reconoció que fue gracias a esta situación que pudo alzar la voz. “He tenido múltiples experiencias de acoso sexual y no hablo de manera tan frecuente de esto, pero al escuchar todas esas historias los días pasados, y escuchar a esas mujeres valientes hablar sobre las cosas que solemos barrer y ocultar debajo de la alfombra, me motivó a alzar la voz porque me siento menos sola que nunca en toda mi carrera”, dijo.

