Marisol González celebra los tres años de su 'princesa', Marisolcita A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió un poco del festejo de su primogénita, quien próximamente debutará como hermana mayor

En plena dulce espera de su segunda hija, Marisol González hizo una pausa para consentir a su primogénita en su cumpleaños número 3. A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió un poquito del festejo de su hija quien sopló la velita de su pastel en un encantador cupcake con el rostro de una princesa. “Hoy es un día muy especial para mí. Hace 3 años llegó lo más hermosos de mi vida… así empiezan los festejos de #Miprincesa”, escribió González como pie de foto.

Aunque no compartió más detalles en redes, sabemos que el inicio de este festejo estuvo enmarcado por un pastel formado por varios cupcakes con el rostro de varias princesas, sin duda, la niña debe tener una afición por estos personajes de Disney. En la imagen, aparece Marisolcita muy atenta observando la velita con el número 3 sobresaliendo del pastelillo.

Como si se hubiera convertido en una tradición, hace un par de semanas, Marisol recordó cómo fue el cumpleaños número 1 de su hija a través de un #Tbt. En la imagen que compartió dejó claro que desde que nació la niña, ella y su esposo, Rafael Márquez Lugo, la consideran una "princesa" y le dan trato de una, de ahí que también en aquel cumpleaños, las coronas, castillo y magia de los cuentos de hadas fueron parte de la temática.

Aunque prefiere disfrutar de su papel de mamá en privado y, en pocas ocasiones comparte fotos o videos de su hija, si se trata de este tipo de festejos, Marisol suele siempre hacer una excepción. Así lo hizo a finales de agosto cuando a través de un video reveló el sexo de su segundo hijo al lado del exfutbolista. Para imprimirle más emoción al momento, la conductora y su familia enviaron a hacer un pastel que al momento de cortarlo dejó ver un color rosado haciendo evidente que el matrimonio está en la dulce espera de otra niña.

La conductora está feliz por la llegada de otra “princesa” a sus vida y sobre todo por cómo ha recibido la noticia su primogénita: “La verdad muy feliz, sobre todo por mi familia, por mi bebé por cómo lo está tomando, en un principio sí se puso muy chipil, pero ahorita está como cada día más ansiosa de la espera. Me siento feliz por esa parte, era la única parte que me hacía falta sentirme realizada en mi vida personal porque no hay nada más bonito que la familia”, declaró la conductora, en septiembre pasado, al programa De primera mano.