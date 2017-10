Cobijado por su familia, Eduardo Capetillo destapa sus aspiraciones políticas en Ocoyoacac Acompañado por su esposa, Biby Gaytán, y sus hijos Alejandro y Alexandra, el actor expresó sus ganas de gobernar el municipio donde vive la familia

Es un hombre dedicado a su familia y a su trabajo, así lo comentó Eduardo Capetillo en un video que circula en Facebook, donde en una especie de conferencia de prensa improvisada, el esposo de Biby Gaytán destapa su interés por convertirse en el Presidente Municipal de Ocoyoacac, esto durante una plática relacionada con la fundación Manuel Capetillo. “Honesto y transparente”, así se describió el actor mientras sostenía la mano de su esposa y su hijo mayor lo miraba con orgullo.

Dejando claro que está listo para gobernar esta entidad, Eduardo hizo mucho hincapié que, aunque ya solicitó su constancia de residencia a Tribunal Electoral del Estado de México, documento básico para registrarse como candidato de cualquier región, no será hasta que el pueblo de Ocoyoacac se lo solicité que él haga formal esta aspiración.

“Es algo que no tiene que nacer de mí, eso es algo que tiene que nacer de la población de Ocoyoacac (…) Yo estoy preparado para lo que venga, soy una persona ordenada, no puedo tapar el sol con un dedo y me gusta decirle a las cosas por su nombre porque si algo van a tener ustedes de mí siempre, es honestidad y transparencia", comentó.

El actor dejó claro que aunque está capacitado para este cargo, de no recibir la solicitud del pueblo él no se postularía. Otro de los puntos que quiso recalcar es el hecho de que él no pertenece a ningún partido político, así que de lanzarse como candidato lo haría de manera independiente. Si se llega a dar el caso y si las personas de Ocoyoacac así lo desean, se hará (…) Tenemos que formar seres humanos con valores, con integridad, con honorabilidad”, comentó el clip que circula en la red.

