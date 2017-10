Cuando besar a un hipopótamo se hace realidad, por Salma Hayek

El amor que Salma Hayek tiene por la naturaleza es incontenible. Fuera de los reflectores y en la intimidad de su vida personal, se toma el tiempo para viajar y recorrer sitios que la llenan de inspiración. Para ella, los animales son seres admirables y siempre está dispuesta a dejarse sorprender en cada una de sus aventuras, como la que ahora disfruta en uno de los sitios más sorprendentes del planeta, África.

Esta vez, la actriz tuvo la fortuna de vivir un encuentro inolvidable y fue nada más y nada menos que con uno de los personajes más amados de aquellas tierras: la hipopótamo Jessica. Con plena fascinación, Salma visitó el lugar en el que se encuentra esta tierna criatura, que ha ganado popularidad gracias a su facilidad para convivir con los humanos, algo raro en la especie, que comúnmente ataca a las personas que invaden su hábitat.

“¿Quién dijo que no podía besar un hipopótamo?”, escribió Salma en un video de tan solo unos segundos que ella compartió en Instagram, en donde se le observa llena de amor, encantada por estar frente al animal a quien le regala un par de besos. Mientras eso ocurría, su hija Valentina miraba sorprendida a su mami, quien disfrutó tanto este momento que ella misma consideró como “amor a primera vista”.

Pero eso no fue todo, en otro instante de la aventura, Salma se dispuso a dar de comer a la hipopótamo, quien se dejó consentir por la estrella. La actriz acercaba alimento al animal, no sin antes acariciarle la cabeza. Aunque la veracruzana tenía ganas de volver a darle un beso, se le pidió que no lo hiciera. Así, obedeció las indicaciones dadas por el que parecía ser el guía del recorrido, que siempre estuvo muy atento a los movimientos de la también productora. “Los hipopótamos son animales que matan a la mayoría de personas en África, pero Jessica es única…”, escribió.

Y claro, siguiendo el ejemplo de su mami, Valentina tampoco se resistió a dar una muestra de cariño a Jessica, a quien trató con mucha ternura, mientras le daba algo de beber con un contenedor de plástico. La pequeña acarició la cabeza de la hipopótamo, llenándola de emoción, la cual se vio reflejada en su rostro. En la cuenta oficial de Twitter de Jessica, el agradecimiento por esta especial visita fue rotundo. “Qué día tan lindo hoy. Dos celebridades lograron conocerse. Jessica recibió la visita de Salma Hayek Pinault con su familia y amigos”, se puede leer en la red social.

