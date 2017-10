Fernanda Castillo encuentra consuelo en el amor tras la partida de sus familiares

La vida de Fernanda Castillo quedó marcada para siempre, luego de que el pasado 19 de septiembre fallecieran dos de sus primos durante el sismo que sacudió a la Ciudad de México. A casi un mes de aquel lamentable suceso, la actriz ha abierto su corazón y ha contado cómo se encuentra en este momento, en el que se ha mostrado llena de fortaleza. Sin embargo, estos días la actriz ha encontrado el mejor refugio en una de las personas más especiales en su vida, su pareja Erik Hayser, quien no se ha apartado de su lado.

Aunque la noticia fue un golpe muy fuerte para Fernanda, ella se ha mostrado optimista, dispuesta a continuar y ocupándose de algunas labores en pro de quienes resultaron afectados. “Estoy tranquila, estoy siendo consiente que este dolor que vivió mi familia también es el dolor que vivió mi país, y que lo que hay que hacer es honrar a los que ya no están viviendo, ayudando y compartiendo, valorando a los que sí estamos. La verdad es que con eso, el dolor ha disminuido”, señaló en una entrevista concedida a Ventaneando.

Lo cierto es que tras la dura noticia, la actriz pudo encontrar consuelo junto a su amado Erik Hayser, quien se dijo afectado por la partida de los seres queridos de Fernanda. “He estado junto a ella. No solo eran familiares de Fernanda, si no también es mi familia. Fue un momento muy doloroso para ella y para ambos y para toda la familia…”, señaló el actor, que aprovechó para reiterar que en este momento lo importante es brindar apoyo a quienes resultaron afectados luego del trágico suceso. “Es momento de recuperar el México que nos merecemos”, dijo.

Aunque ha retomado sus actividades, la estrella de El Señor de los Cielos ha admitido que continuar no ha sido fácil. Es gracias a la actitud que ha tomado frente a este panorama, y al consejo de sus más allegados, que ha podido dar el siguiente paso. “Cómo cuesta regresar... pero como me dijo mi admirado @Odin_Dupeyron, ‘hay que honrar a los que ya no están, viviendo’”, escribió hace unos días en sus redes sociales, espacio en el que además ha mostrado el gran interés que ha puesto en contribuir a la ayuda que se requiere para los damnificados.

La partida de la prima de Fernanda y su esposo, tras derrumbarse el inmueble en el que vivían, conmovió tanto a la actriz que tampoco olvidó dedicar a la pareja una sentida despedida. Y claro, tampoco olvidó reconocer el esfuerzo de quienes se sumaron a la tarea del rescate. “Mi Foren, ¡mi niña! Primo Martín Velez (como te decíamos los primos de Sonora): sé que donde estén, están abrazados, sonriendo y es así como siempre voy a recordarlos. ¡Así se quedan en el alma de todos los que los amamos y nunca vamos a olvidarlos!”, escribió en Instagram.

