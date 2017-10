Los hijos de Angélica Vale, todos unos expertos sobre la alfombra roja

Los hijos de Angélica Vale nacieron con estrella y lo han demostrado en más de una ocasión. Ahora, Angeliquita y Daniel desfilaron por la alfombra junto a su mami durante un evento, en que los pequeños la pasaron de lo mejor. Con ese carisma que los distingue, posaron muy casuales para la lente, sin dejar de regalar una linda sonrisa. Es evidente que a este par le fascina acaparar la atención de los reflectores, y cada que tienen oportunidad se convierten en los grandes protagonistas.

VER GALERÍA

Este instante llenó de emoción a Angélica, quien orgullosa de su familia presumió la simpática instantánea en donde también aparecen dos coloridas estrellas: Dave y Gru, personajes de la cinta Despicable Me. En la postal, los niños parecen fascinados, mientras la feliz mamá disfruta este fascinante momento, en que pudo compartir con sus hijos una linda experiencia. “Se los digo… el mejor trabajo”, escribió la actriz en la fotografía, sin dar más detalles de lo que ocurrió durante esa cita.

La reacción de los fanáticos fue inmediata, pues ellos ya son fans de estos pequeñitos que comúnmente aparecen en las redes sociales de su mamá, para protagonizar divertidas fotos. Por supuesto, para esta ocasión tan especial ellos lucieron casuales atuendos. Angeliquita llevó un vestido blanco con flores, mientras que Daniel usó un short negro con dibujos y una playera del mismo tono.

VER GALERÍA

Esta no es la primera vez que uno de ellos aparece en una alfombra. Hace varias semanas, Angélica asistió a la gala de la National Hispanic Foundation for the Arts, celebrada en la ciudad de Washington, en donde fue muy bien acompañada de Angeliquita, quien se lució junto a su mami, y hasta posó con toda la actitud. Para esa ocasión la pequeña usó un vestido blanco que le vino perfecto, también llevó el cabello suelto. Y claro, Vale presumió un outfit negro, con el que logró verse bellísima para la ocasión.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A principios de octubre, Angélica presumió otra foto de sus pequeños en Instagram, demostrando que a su corta edad ya tienen gran amor por los reflectores. En la imagen aparece Angeliquita modelando, con una chamarra de piel y unos jeans. Mientras tanto, Daniel en una actitud más rebelde, regala un simpático gesto a la cámara. “Todo en esta vida es actitud…”, escribió la actriz en la postal que acumuló miles de likes.

VER GALERÍA