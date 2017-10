¡Confesiones a mamá! Los triates de Inés Gómez Mont, ya involucrados en líos de chicas A sus cinco años, Diego, Bruno y Javier ya comienzan a sufrir los primeros golpes en el corazón por el desamor de las niñas

A diferencia de otras casas donde cuando llega la hora de dormir la tranquilidad reina, en el hogar de Inés Gómez Mont, los minutos previos a la siesta se convierten en un verdadero confesionario. Como si la noche los hiciera abrirse de capa, los hijos de la conductora encuentran en esta hora del día el mejor momento para hablar de sus cosas, aunque en esta ocasión, se fueron como hilo de media sin percatarse que estaban siendo grabados por su mamá, quien dejó al descubierto que a su corta edad los niños ya comienzan a experimentar sus primero líos de faldas.

A través de una serie de historias de Instagram, la conductora compartió anoche algunas de las revelaciones que sus hijos le hicieron antes de dormir. Los niños sintieron la confianza necesaria para decirle a sus mamá los nombre de las niñas que les rompieron el corazón porque sí, aunque no lo crean, los pequeños ya están en líos con las chicas de su escuela.

El primero en confesarse fue Bruno: "Nina se separó de mí por otros novios. Uno se llamaba León, otro Alex y otro Juan Pablo, que es ahorita”, se escucha decir al niño, quien cabizbajo contestó a la pregunta de su mamá “¿Nina te dejó por esos tres muchachos?”, con un triste, “sí”. El siguiente en pasar al confesionario fue Diego, a quien le costó un poco aceptar que Alexis, la niña que le gusta, lo cortó: “Te perdiste de este papacito”, se escucha decir al triate mientras su mamá le recomienda: “Son hombres, reconozcan que son bonitas y que los dejaron, los terminaron".

Pero no sólo los trillizos sufren de mal de amores, la primogénita de la conductora, Inesita, lo ha vivido en carne propia. Según contó, aunque ella estaba interesada en Cristobal, un niño de su escuela, pero él no tenía los mismos planes: “Él me rompió”, se escucha decir a la niña que ya sueña con convertirse en una reconocida videobloogler. “Yo le dije que era mi novio y él dijo que no”.

Siguiendo los pasos de sus hermanos mayores, Bosco, el pequeño de la familia, también entró en el juego para reconocer que a él también le gusta una niña. La afortunada es Cayetana a quien confesó le da besos, aunque luego de que su mamá le dijera que es un “traviesito” lo negó. Ante la confesión de Bosco, su hermana mayor reconoció que la niña es muy bonita “Ay a mí su pelo me fascina, me encanta”, se escucha decir a Inesita mientras su hermanito, mirando fijamente a su mamá, le dice que no está tan enamorado.