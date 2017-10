¿Quién es la rubia que dibuja esa sonrisa en Sebastián Zurita? El actor sorprendió a la prensa al asistir acompañado de una misteriosa joven a la premier de ‘Cómo cortar a tu patán’

Justo cuando se perfilaba como uno de los solteros más cotizados del cine y la televisión mexicana, Sebastián Zurita nos da una sorpresita. Siempre discreto en los asuntos del corazón, sin decir más, el joven actor dejó a la prensa con la boca abierta al desfilar sobre la alfombra roja de la cinta Cómo cortar a tu patán de la mano de una espectacular rubia a la que todavía no quiere ponerle título.

VER GALERÍA

“No quiero poner nombres, es una amiga mía con la que estaba saliendo en Los Ángeles y, digamos que me interesa seguir saliendo con ella, pero como he estado yo viajando mucho por todos estos proyectos, pues me interesó que viniera y que conociera un poquito también de lo que es mi vida real y a ver si me aguanta”, comentó divertido el actor a Ventaneando.

Según contó Zurita, la joven lo conoció en California, donde su estilo de vida es completamente diferente al que lleva en la Ciudad de México: “Como a mí me había conocido en otro ámbito en Los Ángeles, pues quería que se contagiara también de esa vida un ratito”.

VER GALERÍA

Además de la despampanante rubia, Sebastián también estuvo cobijado en este estreno por su papá, Humberto Zurita y por su hermano Emiliano. Con su característico sentido del humor, el papá del actor confirmó la relación de su hijo con la chica: “Sí vino una de las nueras, sí”, comentó graciosos mientras disculpó a su esposa Christian Bach por no haber asistido.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Aprovechando la estancia de la joven en la Ciudad de México, Sebastián quiso mostrarles los rincones más espectaculares y se convirtió en su guía de turistas de lujo. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una selfie con la rubia desde el Castillo de Chapultepec.