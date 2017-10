Brad Pitt fue uno de los primeros en confrontar al productor que protagoniza el escándalo de Hollywood

Ha sido en cuestión de horas que se ha desatado al menos una docena de acusaciones en contra del productor Harvey Weinstein. Armadas de valor, han sido muchas las mujeres -entre las que se encuentran algunos de los nombres más reconocidos de Hollywood- que han compartido sus historias. A su vez, otras celebridades han levantado su voz en condena al poderoso empresario y apoyo a las víctimas. Sorprendentemente, entre estas narraciones se ha dado a conocer que Brad Pitt fue uno de los primeros en confrontar a este hombre. Pero no lo hizo en estos días, sino hace casi dos décadas cuando todavía no contaba con la importante posición que tiene ahora.

Fue a través del relato de Gwyneth Paltrow, quien se cuenta dentro de las afectadas, que el nombre de Pitt salió a relucir. Según ha contado Paltrow, Weinstein la mandó llamar a su hotel, el Peninsula Beverly Hills, cuando se encontraban trabajando en la cinta Emma. Esto terminó con el productor sugiriendo que fueran a su habitación para recibir masajes. “Era una niña, tenía un contrato firmado, estaba petrificada”, ha dicho Gwyneth al New York Times en lo que ha sido una profundísima investigación con la que se ha dado a conocer las acusaciones. La actriz ha dejado claro que se trató de un caso de acoso sexual y que después del terrible episodio, decidió platicarle a su entonces novio, Brad Pitt.

Sin temor a las represalias que podría tener el enfrentarse a uno de los hombres más poderosos de Hollywood cuando él apenas comenzaba su carrera, Pitt abordó a Weinstein durante una fiesta en 1995. “Se le fue directo a la cara y con el dedo le apuntó al pecho: ‘Nunca le vas a volver a hacer esto a Gwyneth’”, ha narrado una persona cercana a los actores a People, explicando que Pitt amenazó al productor sobre las consecuencias que podría haber si volviera a tener una conducta inapropiada con su novia.

Aunque Pitt no ha estado entre la lista de actores que se ha pronunciado ante este terrible escándalo, su representante sí confirmó al NY Times que lo dicho por Gwyneth es cierto. Desgraciadamente, en vez de tomar enserio las amenazas de Brad, Gwyneth ha compartido que el productor le advirtió que no volviera a hablar de eso: “Pensé que me iba a correr. Me gritó mucho por un largo tiempo. Fue brutal”.

Casi 15 años después de este encuentro, Pitt trabajaría en una producción de Weinstein, en Inglorious Bastards, pero se dice que no tuvo contacto con él y que hizo la película por su relación con Quentin Tarantino. Angelina Jolie, exmujer de Pitt, también se ha visto involucrada en el tema al decir que también sufrió este tipo de situación cuando era muy joven y que advirtió a otras actrices que no trabajaran con el productor.

Los casos de Angelina y Gwyneth no son aislados, actrices como Rose McGowan, Mira Sorvino y Rosanna Arquette, hablan de situaciones similares, mientras otras tres mujeres, entre las que está la modelo Asia Argenti, han denunciado a Weinstein por abuso sexual.

