Este es el adorable primer trabajo de Santino, hijo de Grettell Valdez La actriz compartió un divertido video de su hijo lavando su camioneta, una actividad que realizó a cambió de una remuneración económica

No existe un manual para la paternidad, más bien es el instinto el que poco a poco va formando el carácter de los padres, quienes son muy creativos a la hora de motivar a sus hijos a conseguir sus objetivos, para muestra Grettell Valdez, quien dio lecciones de cómo alentar a los pequeños a llegar a sus metas. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una imagen de su hijo Santino haciendo labores extracurriculares para ganar un juguete.

Según escribió en la imagen, el niño le pidió que lo apoyara económicamente para poder comprar algo, aunque la iniciativa fue de Santino, Grettell no dudó en seguirle el juego y así mostrarle el valor de las cosas: “Quiere comprar un juguete y me pidió trabajo para ganar dinero. ¿Quién más quiere lavado?”, se lee el clip que la actriz compartió en una de sus historias de Instagram.

En el video aparece Santino con una cubeta llena de jabón y una escoba, tallando arduamente las llantas de la camioneta de su mamá. En el clip se aprecia como el niño no se lo toma a la ligera, pues a tenor de las imágenes era evidente el esfuerzo que le imprimió a esta actividad.

Este no es el primer trabajo oficial de Santino, pues a sus nueve años el niño ya puede presumir que ha comenzado a escalar poco a poco los peldaños rumbo a la fama. Hace unos meses se convirtió en el dueto de lujo de su papá, Pato Borghetti, en el espectáculo musical Myst, donde el niño dio una probadita de su talento vocal.

Desde muy pequeño, Santino ha expresado su ganas de seguir los pasos de su papá en el mundo de la música, de hecho, el conductor de Venga la Alegría y el niño ya hasta establecieron reglas para que el pequeño no deje su sueño: “¡Genial! Me encanta robarle el micrófono a mi papá (…) El trato es que, pueda hacer todo esto: cantar, películas –ya me quedé en una- de todo, pero la única regla es portarme bien para hacer todo eso… ah sí y no descuidar la escuela, ni nada”, comentó Santino hace unos meses a Ventaneando.