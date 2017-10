Sergio Mayer sobre la relación con su hijo: 'No tengo comunicación con él' Después de meses de ser cuestionado sobre el comportamiento de su primogénito, el actor dijo tajante que desde hace tiempo no ve al joven

Desde que Sergio Mayer Mori anunció su paternidad, el año pasado, su padre, Sergio Mayer estuvo ahí para apoyarlo y aunque en un principio la relación padre e hijo fue la mejor, hoy es inexistente, según el propio exGaribaldi. Cansado de responder a la prensa cuestionamientos que tienen que ver con su primogénito, el actor quiso dejar claro algo a la prensa: la relación entre él y su hijo está completamente rota.

VER GALERÍA

En entrevista para Ventaneando el productor de Solo para mujeres habló claro y contundente del tema, rogando a los medios ya no le pregunten por él: “No tengo comunicación con mi hijo y si mañana me los vuelvo a encontrar, me lo vuelven a preguntar. No tengo comunicación con él, no es tema ahorita, no quiero ni estar respondiendo eso porque hasta yo me caigo gordo. No tengo relación con mi hijo, no me interesa estar hablando del tema, ¿no entienden que no veo a mi hijo? No tengo relación con él no nos vemos”, comentó.

Sobre Nátalia Subtil -mamá de su nieta Mila-, con quien dicho sea de paso sí sostiene una muy buena relación, Mayer aseguró que está enfocada en los asuntos referentes a la niña, está concentrada en tener los papeles de la bebé en regla: “Está arreglando temas, sacando el CURP de la niña viendo lo de su pasaporte, está haciendo tramites, pero ella dando seguimiento con su vida como debe de ser”.

VER GALERÍA

Es tan buena la relación que tiene el actor con la modelo brasileña que ella aceptó el ofrecimiento de irse a vivir unos días a la casa familiar de Mayer, luego de que por cuestiones de seguridad Nátalia y la niña no pudieran regresar a su departamento tras el terremoto del pasado 19 de septiembre: “Ahí ha estado en la casa ahorita, ya lleva casi una semana, no sabemos cuánto tiempo quiera o necesite estar ahí, pero es su casa y, felices, estamos disfrutando mucho. Imagínate estar en un edificio y sola con la niña, pues yo creo que se ha de haber sentido mucho más fuerte”.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Natália y Mila fueron recibidas en casa de los Mayer con los brazos abiertos pues tanto Isabella Camil como sus hijas, Antonia y Victoria se han encargado de hacerles su estancia muy cálida. Las más emocionadas de tener a la bebé en casa son las hijas del matrimonio, quienes se involucran en todas las actividades de la pequeña, pues lo mismo ayudan a bañarla que jugar con ella.