Decidido, Mila Kunis y Ashton Kutcher no darán ningún regalo en Navidad a sus hijos, ¿por qué?

No hay nada más importante para Mila Kunis y Ashton Kutcher que dar a sus hijos la mejor educación. Entusiasmados con su papel de padres, tienen muy claro que brindar todo el amor a los pequeños Wyatt de 3 años de edad, y Dimitri de 10 meses, es necesario, pero que dentro del hogar hay reglas que deben seguirse al pie de la letra. Los actores, incluso han instaurado nuevas tradiciones en su dinámica como familia, en especial una relacionada con la celebración de la Navidad.

Contrario a lo que dicta la tradición de dar regalos a los seres queridos en Nochebuena, Mila y Ashton han optado por no dar ningún tipo de presente a sus hijos. “Hasta ahora, nuestra tradición es no dar regalos a los niños… El año pasado cuando celebramos Navidad, Wyatt tenía dos años y era suficiente. No le dimos nada, fueron sus abuelos. Los niños ya no aprecian los regalos. Ellos tampoco saben lo que recibirán, solo esperan recibir cosas…”, contó Mila en una entrevista concedida a Entertaiment Tonight.

Sin embargo, los abuelos de los pequeños aman consentir a sus nietos con lindos regalos y, al parecer, cuando lo hacen tratan de obsequiarles más de una cosa. Frente a esta circunstancia, la pareja de actores ha implementado una medida que podría poner en marcha en cualquier momento. “Le decimos a nuestros padres: ‘Les suplicamos- si tienen que darles un regalo, escojan solo un regalo. De lo contrario, nos gustaría hacer una donación de caridad al Hospital de Niños…”, señaló la actriz quien segura sí misma agregó: “esta es nuestra nueva tradición”.

Pese a sus constantes compromisos de trabajo, Ashton y Mila no descuidan ni un segundo a sus hijos. La protagonista de A Bad Moms Christmas señala que todo es más fácil para ella cuando puede estar junto a sus pequeños mientras se encuentra filmando en algún lugar del mundo, por esa razón define a los suyos como una “tribu móvil”, pues eso ocurrió durante las recientes grabaciones que tuvo por Atlanta, Georgia.

Lo más gratificante de toda esta aventura, en que Mila ha tenido que repartir su tiempo entre ser madre de familia y actriz, ha sido el aprendizaje de nuevas cosas que hoy la hacen sentir orgullosa. “Puedo escribir un libro sobre actividades para niños en cualquier parte del mundo… porque eso es lo que hacemos. Solíamos hablar de cosas como ‘¿cuál es el club de moda?’ y ahora es: ‘déjame hablarte sobre el zoológico de Atlanta y la casa inflable’. No hay actividad infantil que no haya hecho”, dijo. Entre otras cosas, aseguró que a ella y a los pequeños les fascina pasar el tiempo leyendo libros en la biblioteca.

