Eduardo Santamarina revela por qué va a terapia de pareja junto a Mayrín Villanueva

El compromiso amoroso entre Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina es uno de los más sólidos del espectáculo. Han sido nueve años de relación en los que además han formado una linda familia. Esta vez, el matrimonio ha tomado la decisión de dar otro paso definitivo en su vida: tomar terapia de pareja con la finalidad de mejorar a nivel personal y darle un giro a esta etapa en la que se ha vuelto necesario dejar fluir las emociones. Por supuesto, eso favorecerá a la comunicación entre ambos, circunstancia que los mantiene completamente motivados.

Fiel a seguir los consejos de su esposa, Eduardo se ha mostrado dispuesto a emprender esta nueva tarea, destacando con claridad los beneficios de asistir a esta terapia en la que han logrado encontrarse consigo mismos. “Recomiendo ampliamente (tomar terapia) para todas las parejas. En nosotros está poner stop, un freno y darnos este tiempo, lo que dure tu terapia… No tenemos más que darle las gracias a Dios por la bella familia que hemos formado, es una familia mixta, es los tuyos, los míos y los nuestros. No es fácil”, dijo el actor en entrevista con el programa Hoy.

Eduardo no pudo dejar de reconocer que los beneficios de la terapia primero son a nivel personal, pero gracias a esto él puede ser mejor persona con su esposa, quien tuvo la iniciativa de acudir con un especialista. “Tengo que darle el crédito. Fue Mayrín, cosa que le agradezco profundamente porque ella fue la que me jaló y yo dije: ‘claro que sí, tienes toda la razón, ¿por qué no?’ y eso también habla del amor que uno se tiene como pareja, no que uno peleado, en crisis pensando en que nos vamos a separar…”, agregó.

Sin embargo, el proceso ha sido complejo y el veracruzano se atrevió a abrir su corazón para dar más detalles de cómo les ha ido este tiempo. “Trabajamos de todo. De repente hay sesiones en donde sales y nos abrazamos y todo. Hay otras sesiones en donde no nos queremos ni ver, porque así es, no todo es color de rosa… tienes que aprovechar estos espacios para sacar y decir las cosas”, afirmó el actor.

Por ahora, Eduardo está dispuesto a continuar con la terapia, espacio en donde también ha podido sacar a flote circunstancias de su pasado. “A mí, esa parte de la comunicación es algo que yo traigo arrastrando desde mi infancia porque así fui educado. Me cuesta mucho expresar y hablar con mis emociones. A Mayrín no, ella al contrario, habla mucho, y estamos ahí para encontrar ese equilibrio”, señaló.

