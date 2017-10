En familia, Mayrín Villanueva sopla las velitas por su cumpleaños número 47 La actriz sopló las velitas de su pastel acompañada por su esposo, Eduardo Santamarina, y por sus tres hijos, Romina, Sebastián y Julia

Rodeada por sus tres hijos y su esposo, Mayrín Villanueva celebró ayer su cumpleaños número 47. Como suele suceder siempre en casa de los Santamarina quisieron que la festejada protagonizara una jornada inolvidable. A través de su cuenta de Instagram, la actriz agradeció a su familia por este cumpleaños de ensueño en el que el amor familiar fue el hilo conductor: “La vida no para de darme felicidad. Los amo. Gracias por este día”, escribió Villanueva como título de una imagen en la que aparece feliz al lado de los suyos.

Ataviada en un look muy casual, en el que su mejor “accesorio” fue su sonrisa, Mayrín posó con cada miembro de su familia. Fue ella quien compartió una foto al lado de su esposo, Eduardo Santamarina, quien según dio a entender, fue el artífice de que este cumpleaños se convirtiera en una fecha muy especial: “Gracias por este cumple lleno de amor. Te amo”, le escribió Mayrín al actor.

Mayrín no fue la única en utilizar las redes sociales para compartir detalles de su festejo, sus hijos Romina y Sebastián quisieron dedicarle lindos mensajes en sus cuentas de Instagram. Romina compartió una al lado de su mamá, ambas luciendo guapísimas en atuendos negros que sólo tituló con las palabras “Te amo”.

Por su parte, su hijo Sebastián le escribió: “Mami te amo te agradezco todo lo que haces por mí y gracias por ser mi mamá. Neta me has enseñado a ser cada vez mucho mejor y doy gracias por la vida que me has dado, eres la mejor, te amo”. Sebastián acompañó este mensaje con tiernas fotos del festejo de la actriz. En esta comida familia también estuvo presente la pequeña Julia, quien igual que sus hermanos, se convirtió en el mejor regalo para su mamá.

