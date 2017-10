¡20 semanas! Aislinn Derbez presume su pancita de embarazo

Después de anunciar la feliz noticia que puso a toda la familia de cabeza, Aislinn Derbez disfruta cada momento de la dulce espera de su primer bebé junto a su esposo, Mauricio Ochmann. Su pancita ya se le nota por completo y la feliz mom to be no puede aguantarse las ganas de compartir con sus seguidores y amigos cada etapa de su crecimiento, y así lo hizo el día de hoy.

Con unas fotografías que publicó en sus historias de Instagram, la hija mayos de Eugenio Derbez, compartió que ya cumplió 20 semanas y por lo que se puede ver, el embarazo le ha caído de maravilla, pues la chica de 30 años, se ve muy bonita y con un brillo especial. Posando en la intimidad de su casa, usando un top y unos pants negros, Aislinn dejó ver la transformación en su cuerpo, esta vez sin la complicidad de su esposo con quién posó hace un mes para mostrar las primeras imágenes de su abdomen.

Parece que el bebé va creciendo rápidamente, pues el cambio es bastante evidente del mes pasado a este. La actriz ya tiene que usar jeans menos ajustados y hacer algunos cambios en su guardarropa pues la transformación de su cuerpo es cada día más evidente, de hecho, hace unos días, la protagonista de Hazlo como hombre mostró en la misma red social, su secreto para hacer que sus pantalones favoritos aún le queden: Amarrar una liga negra desde el botón hasta el ojal.

Hace dos días se cumplió un mes desde que Mauricio anunciara la feliz noticia en sus redes sociales, haciendo pública su felicidad. Junto a una foto de los dos dándose un beso y la figura de un corazón en la panza de Aislinn, el actor escribió: “Hace 13 años viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Y hoy nuevamente se me llena el corazón al volver a vivir esta hermosa experiencia con la mujer que amo. Está siendo un viaje muy especial en nuestras vidas, y como no se podrá ocultar más porque el bebé está creciendo rapidísimo, quisimos que lo supieran por nosotros primero. Es algo muy íntimo y especial que queremos disfrutar en familia. ¡Gracias por su respeto y buena vibra a nuestros amigos, familia y a todos los que los que nos siguen!”.

