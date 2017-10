Con el mensaje más romántico, Claudia Álvarez y Billy Rovzar celebraron sus cumpleaños

Desde siempre han existido posturas encontradas sobre si existe o no un destino que te junte con el amor de tu vida o si solo sea una casualidad, sin embargo Claudia Álvarez tiene muy clara su postura al creer que el universo entero conspiró para que ella y Billy Rovzar terminaran juntos. La coincidencia en sus caminos va más allá de solo encontrarse, sino que también celebran su cumpleaños el mismo día.

VER GALERÍA

Por quinto año consecutivo desde que empezaron su linda relación, este 6 de octubre los dos conmemoraron su nacimiento, él celebró 40 años y ella sus 36. Con una tierna fotografía, Claudia le dedicó un emotivo mensaje a su esposo, en el cual primero le hace una confesión: “Al principio no me gustaba cumplir años el mismo día que tú porque sentía que me quitabas el único día donde era la reina y podía pedir que me consintieran...”.

“Pero en este tiempo me he dado cuenta de las cosas positivas de cumplir años el mismo día amor, y es que nunca se nos olvidará el cumpleaños del otro, nuestra energía ese día vibra igual por la emoción de recibir felicitaciones de la gente que nos ama”, se lee lee junto a la imagen donde salen los dos dándose un beso durante su viaje a los Emiratos Árabes. Y recalcando su postura de que nada es coincidencia, Claudia continuó: “Nos emociona el hecho de creer que existe algo más allá que hizo que naciéramos el mismo día y seamos el amor de nuestra vida, nunca pasaremos solos un cumpleaños... ¡y así sé que hay tantas cosas por las cuales celebrar con toda la alegría de cumplir juntos!”.

VER GALERÍA

La actriz de En tierras salvajes concluyó su mensaje con la felicitación más tierna para Billy, “Hoy quiero honrar tu vida, festejar y agradecer a Dios que pudo poner en este mundo a un hombre tan increíble que hace el mundo de quien lo conoce mejor. ¡Sé que vienes a esta vida por algo muy muy grande y hermoso y amo ser testigo un año más de lo que logras por tu paso en éste mundo! Happy Birthday hermoso de mi alma, que sea un año más lleno de bendiciones y amor. ¡Te Amo! @billyrovzar ❤ #TodaLaVidaTodosLosDias”.

Como ya es costumbre, Billy también quiso dedicarle un mensaje a su esposa para celebrar una vuelta más al Sol y junto a una fotografía del día de su boda, el empresario escribió: “Yo a ti te dedico mi vida, lo más preciado que tengo, la única que tengo... Es tuya. Me entrego a ti hoy otra vez, no cada año sino cada día. Quiero seguir creciendo a tu lado y quiero seguir aprendiendo de ti. Según yo... siempre y cuando siga tratando de ser mejor persona, mejor esposo y padre, dormiré tranquilo sabiendo que te merezco”.

VER GALERÍA