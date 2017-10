Andrea Legarreta festeja por todo lo alto el cumpleaños de su papá: ‘Celebro tu grandeza’ Rodeado por toda la familia, don Juan Legarreta celebró un año más de vida con una reunión en la que se convirtió en el más consentido

Una de las figuras más importante en la vida de Andrea Legarreta es sin duda su papá, de ahí que su cumpleaños sea todo un acontecimiento en la vida familiar. Ayer don Juan Legarreta se convirtió en el más consentido en la casa de la conductora, donde rodeado por su esposa, hija y nietas sopló las velitas de su pastel. Además del festejo en casa, la presentadora de Hoy decidió dedicarle un lindo mensaje en Instagram a su “ojitos de cielo”, como lo llama de cariño.

VER GALERÍA

“Hoy es tu cumple guapo. Mi ojitos de cielo. Celebro tu grandeza, tu bondad, tu actitud ante la vida, tus bromas, tu risa, tu perseverancia, tus apapachos, tu gozo por vivir, celebro tu capacidad de sorprenderte y disfrutar como un niño y tu sabiduría de maestro, celebro cada uno de tus instantes mi amado Pá”, escribió en la primera parte del mensaje.

Al lado de una foto de su papá, Andrea continuó: “Quiero que este nuevo año en tu vida, esté lleno de salud, amor, alegrías y de esos sueños que siempre coleccionas y anhelas cumplir, deseo todos se realicen. Hasta donde ya no se pueda más. Te amo hasta el último rincón del infinito y de regreso. Soy muy afortunada de ser tu hija. Gracias por todo lo que has sabido, eres y serás siempre para mí. Jamás me cansaré de agradecer a Dios por tenerte ¡Feliz cumpleaños papi hermoso!”, concluyó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Más tarde, Andrea publicó una foto de cómo fue el festejo de su papá, quien posó al lado de su esposa, Isabel Martínez, y de sus dos nietas, Mia y Nina Legarreta, quienes hicieron de esta celebración uno de los momentos familiares más especiales. Al festejo se sumaron otros miembros de la familia que, según escribió Legarreta en Instagram, tenía mucho tiempo de no verlos físicamente “#Elamornosune”, fue el hashtag que utilizó para acompañar otra imagen de su team de ensueño.