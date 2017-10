¡Listo para el amor! ¿Qué busca Christopher Uckermann en una relación?

Uno de los galanes más cotizados de todos los tiempos ha sido Cristopher Uckermann y para suerte de todas sus fanáticas, este guapo actor, está soltero. Después de haber terminado la relación que tuvo con Ana Serradilla por alrededor de seis meses, y haber estado antes con Natalia Téllez por poco más de dos años, el ex RBD está listo para abrir las puertas de su corazón de nuevo, ¿quién se anima?

El actor de Cómo perder a tu patán reveló en una entrevista para el programa Ventaneando lo que más le cuesta trabajo a la hora de encontrar una pareja, “Me es muy fácil identificar las razones por las cuales se acercan”, dijo refiriéndose a que algunas la buscan solo por su fama. “Antes me daba menos cuenta de qué era lo que buscaba una persona. Hoy en día, como busco algo más serio, digo ‘no, esta persona solo quiere estar conmigo por ciertas razones, me usa y se va’”, dice el actor entre risas.

El mexicano de 30 años quien ha levantado pasiones desde que salía en El Diario de Daniela está en busca de un amor sincero y verdadero. Después de la enorme popularidad que alcanzó en la novela Rebelde con su papel de Diego, el actor se ganó a muchos seguidores y aunque confiesa que ama a sus fans, a veces se meten de más en su vida privada, sobre todo en sus relaciones.“Hay muchos seguidores que luego son bien intensos y a mí me ha pasado que en relaciones bullean a parejas (…) y eso no está padre. La relación de uno es privada, ¿me entiendes?, hay que respetarlas”, comenta Christopher.

Además de estar ocupado trabajando en las grabaciones de su nueva película, Chris ha brindado toda su ayuda para los damnificados del sismo del 19 de septiembre, incluso contó que él también sufrió daños en el edificio donde vive: “Yo vivo en el centro y sí se me cuarteó todo mi departamento, de hecho me voy a mover de ahí”. Además dijo que él también estuvo ayudando con lo que mejor sabe hacer, “Pusimos un campamento, tipo memorial, trayendo música clásica para relajar a los rescatistas y a los bomberos”, entre otras cosas. Sabemos que Christopher tiene un gran corazón por lo que no dudamos que pronto encontrará a alguien que lo llene.

