Eduardo Santamarina confiesa que Mayrín Villanueva ya se dio por vencida para hacerlo adelgazar

No es fácil conservar la figura, pero cuando se tiene una gran motivación todo resulta más fácil. Es el caso de Eduardo Santamarina, quien ha encontrado la inspiración en la belleza de su esposa, Mayrín Villanueva, para esforzarse y lucir atlético siempre que sea necesario. Más allá de lo estético, el actor reconoce que el beneficio de mantenerse en forma tiene un impacto favorable en la salud, por esa razón trata de ser disciplinado, aunque a veces cueste más trabajo.

Aunque no es algo sencillo, Eduardo tiene la fortuna de contar con los consejos de Mayrín, que siempre está pendiente de su esposo, aunque en ocasiones la tarea resulte más compleja de lo imaginado. “Se preguntarán, ¿entonces por qué este sube de peso?... la pobre (Mayrín) se ha cansado de decirme, pero obviamente ella no puede entrar al cuerpo y al cerebro de Eduardo y me dice: ‘¿sabes qué? Ya, me doy por vencida, me derroto y ya no puedo con esto’”, contó con su característico sentido del humor.

Y a pesar de que admite que a veces se ha dejado ver con unos kilitos de más, asegura que está dispuesto a recobrar la figura y a mantenerse saludable. “Obviamente es algo que me estimula y, aunque no lo haga (bajar de peso), me queda esa sensación de decir, ‘sé que no estoy haciendo lo correcto’. Además, no tanto por mi trabajo, hoy en día es un tema de salud, ya no tengo 18 años como cuando puedes subir y bajar de peso, ya a mi edad, a los 49, ya te cuesta cada vez un poco más, lo cual no es nada sano…”, aseguró.

Este es un instante especial para Santamarina, pues con 49 años de edad, ya tiene en mente algunas cosas muy especiales para celebrar sus 50 años. Aunque faltan varios meses, permanece muy pendiente con todos los detalles que harán de esa fecha algo memorable. “Una pachanga aquí y ya después vendrán los viajes y todo. De entrada, cada diez años hago un mega pachangón…”, aseguró, dejando claro que para ese día contará con una larga lista de invitados.

Por ahora, Eduardo se mantiene enfocado en sus proyectos profesionales sin descuidar los asuntos de su vida familiar. En las redes sociales, tanto él como Mayrín suelen compartir bellos momentos de convivencia, en donde además se aprecia lo mucho que han crecido sus hijos, quienes heredaron el carisma de sus famosos papás.

