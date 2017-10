Después de tres años de soltería, Ingrid Coronado está lista para el amor Después de tres años de soltería, la conductora aseguró estar preparada para volverse a enamorar

En las cosas del corazón nada está escrito, así que Ingrid Coronado está lista para que la vida la sorprenda. Después de su comentada separación del papá de sus hijos Paolo y Luciano, Fernando del Solar, en 2014, la conductora está abierta al amor. Luego de tres años de soltería, Ingrid, comentó en entrevista para Ventaneando que la ilusión de volverse a enamorar ha regresado a su vida, aunque dejó claro que todavía no hay ningún prospecto a la vista.

“Tres años después, yo creo que ya estoy lista, pero finalmente cuando llegue la persona indicada será la confirmación de que estoy lista”, comentó la conductora. Con la sonrisa que la caracteriza, habló de lo mucho que le costó reponerse del duro golpe que representó el divorcio con el argentino; sin embargo, sabe que esta situación la viven muchas mujeres y eso la ha hecho fuerte.

“Creo que lo que pasé yo, lo han pasan muchísimas mujeres. A todas nos duele igual, pero al ser una asunto público se hace más complicado porque se hace más grande pero mujeres pasan por lo que pasé”, comentó referente a la ola de críticas y comentarios que generaron el anunció de su separación en medio de la enfermedad de Fernando del Solar.

Aunque por mucho tiempo prefirió guardar silencio y dejar que los medios sacaran sus propias conclusiones respecto a su rompimiento con el conductor, en octubre de 2016, Ingrid habló por primera ocasión del tema en entrevista para Mónica Garza en Historia Engarzadas. En esta plática, la exGaribaldi dio su versión de los hechos y dejó claro que quien decidió separarse fue Del Solar.

“Me dijo que quería el divorcio, que sentía que no había hecho lo suficiente por ganarme a sus papás… Sentí que me iba a morir lloraba noches enteras porque no quería decirle a nadie”, comentó en aquella ocasión.

Tras la separación, Ingrid se refugió en sus hijos y en su grupo de amigos, quienes la han hecho fuerte. En julio pasado, la conductora compartió su viaje de amigas a Miami, donde de manera sorpresiva se encontró a Luis Miguel en el restaurante donde festejaba su cumpleaños, oportunidad que no dejó pasar y como buena fan inmortalizó en una imagen.