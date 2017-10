Por primera vez, Julia Roberts confiesa que cambió su vida al conocer a su esposo

Una de las posiciones más prestigiadas de Hollywood es la que tiene Julia Roberts, quien ha logrado tener una carrera sólida y exitosa , además de varias nominaciones y un premio de La Academia. A sus 49 años, es una de las actrices más conocidas y mejor cotizadas del medio del entretenimiento, sin embargo, la protagonista de Pretty Woman confiesa que en sus inicios, tuvo que ser muy dura para llegar hasta donde hoy está.

Durante los primeros años de su carrera la actriz era sumamente competitiva y era muy egoísta a la hora de pensar en un trabajo. “Yo era mi única prioridad, una pequeña egoísta y malcriada que corría por ahí haciendo películas”, confesó durante una entrevista para la revista Harper’s Bazar. Sin embargo, hubo algo que la hizo cambiar radicalmente su forma de ser y esto pasó cuando conoció al amor de su vida, Daniel Moder, con quien hoy lleva 15 años casada.

Danny y Julia se conocieron en el estudio de grabación de la película The Mexican donde él era el cinematógrafo, sin embargo él estaba casado con Vera Steimberg y tras quedar perdidamente enamorado de Julia, inició sus trámites de divorcio. La pareja se casó en julio del 2002 y desde entonces han logrado mantener una relación estable y feliz. La actriz de Wonder dijo que su vida cambió tras conocerlo, “Fue conocer a Danny… encontrar a mi persona. Cuando pienso en lo que ha hecho a mi vida ser mi vida, y en lo que hace sentido y lo que brilla adentro de mí, es él. Todo ha llegado de eso para mí”.

La pareja mantiene su vida privada al margen de los medios de comunicación sin embargo han trabajado en varias ocasiones juntos incluyendo las películas, The Normal Heart y Secret in their eyes. La actriz, quien está por llegar a los 50 años y el cinematógrafo son el mayor soporte el uno del otro, sin embargo trabajar juntos también tiene sus desventajas “Existe comodidad ahí pero también terror lo cual es una buena combinación”, confesó Julia sobre trabajar junto a su esposo, “Terror porque la persona a la que más quiero impresionar está viéndome justo a mí”.

La clave de su exitoso matrimonio ha sido saber complementar su vida profesional con su vida personal, por lo que además de cuidar su relación, juntos han creado una familia llena de amor. Tienen 3 hijos de quienes se dividen las responsabilidades, Hazel y Finn, los mellizos de 12 años y Henry, de 10 años. “Si yo no estuviera aquí hoy, estaría en camino a llevar a mis hijos a la escuela”, dijo Julia con su característica sonrisa a la revista.

